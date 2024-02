OM : Jonathan Clauss, une grosse inquiétude en Équipe de France

Jonathan Clauss a vécu une période conflictuelle avec la direction de l’OM cet hiver, au point de susciter quelques inquiétudes en Équipe de France.

OM : Deschamps redoute une mise à l’écart pour Jonathan Clauss

Jonathan Clauss a traversé une période tumultueuse lors du récent mercato hivernal. Malgré une utilisation régulière à l’Olympique de Marseille depuis le début de la saison, l’international français s’est retrouvé soudainement sur la liste des transferts, à la suite de reproches émanant de sa direction. Les responsables marseillais ont en effet pointé du doigt son manque d’engagement sur le terrain et un comportement inapproprié en interne, engendrant ainsi des tensions entre les deux parties.

Les critiques se sont multipliées et ont jeté une ombre sur Jonathan Clauss, et même l’équipe de France en a été consciente. L’Équipe rapporte en effet que Didier Deschamps, le sélectionneur national, a suivi de près cette affaire, qui aurait occupé ses pensées à la fin du mois de janvier. La crainte d’une mise à l’écart du joueur polyvalent jusqu’à la fin de la saison a même effleuré l’esprit du sélectionneur des Bleus, redoutant un possible impactsur les préparatifs de l’équipe de France en vue de l’Euro 2024 qui se tiendra cet été en Allemagne.

L’arrivée de Jean-Louis Gasset a apaisé les tensions

Face à cette situation délicate, le staff de l’équipe de France a alors entretenu des échanges avec Jonathan Clauss, prenant en compte ses difficultés récentes. Malgré ces épisodes, l’ancien joueur de Lens conserve toujours la confiance du staff tricolore, mais sa place reste fragile. Il devra rapidement retrouver son meilleur niveau à Marseille, sous peine de revivre une déception similaire à celle qu’il a vécue avant la Coupe du Monde 2022.

Pour le moment, l’arrivée de Jean-Louis Gasset à la tête de l’OM semble avoir apaisé les tensions entourant Jonathan Clauss. Les critiques de la direction se font désormais plus rares, signe d’un possible nouveau départ pour le joueur au sein du club phocéen.