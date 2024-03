L’Italie S’attaque à un chouchou de Paulo Fonseca au LOSC

Dans la course pour une place européenne la saison prochaine, le LOSC de Paulo Fonseca pourrait être privé de l’un de ses joueurs clés du secteur offensif.

Le LOSC sans Yusuf Yazici la saison prochaine ?

On est encore loin de cette éventualité mais c’est une possibilité à laquelle le LOSC devra se préparer pour la saison prochaine. Yusuf Yazici a la cote sur le marché et est courtisé par de grosses écuries en Europe. En prêt à Trabzonspor la saison dernière, le Turc n’a pas pu répondre aux attentes avec ses performances. Cependant, cette saison, il a retrouvé le plein de son potentiel et est devenu un élément clé pour Paulo Fonseca, au point d’attirer l’attention des géants grâce à ses belles performances à Lille.

Yusuf Yazici, qui a quitté Trabzonspor contre une indemnité de transfert de 18,5 millions d’euros lors de la saison 2019-2020, a été transféré au LOSC Lille, qu’il pourrait déjà quitter en fin de saison. Selon les informations de RMC Sport, les géants italiens Milan AC et Naples seraient intéressés par le milieu offensif, qui a réalisé une performance impressionnante cette saison.

Yusuf Yazici sur le départ, une grosse perte pour le LOSC

La valeur marchande actuelle de Yusuf Yazici, qui a disputé 34 matches pour Lille cette saison et contribué 10 buts et 3 passes décisives à son équipe, est fixée à 10 millions d’euros. Le Turc, l’un des transferts les plus chers du club nordiste, a disputé au total 127 matches à Lille et inscrit 27 buts et 14 passes décisives. Alors qu’il n’a pas été prolongé, celui qui est à Lille depuis 2019 arrive en fin de contrat cet été et devrait donc partir libre.