OM-Nantes : Les Canaris montent au créneau et exigent des explications !!!

Agacé par les décisions arbitrales de François Letexier lors de la défaite face à l’OM (2-0), le FC Nantes a demandé des explications auprès de la direction de l’arbitrage français.

Lésé face à l’OM ? Le FC Nantes dénonce des erreurs d’arbitrage

La colère ne baisse pas du côté du FC Nantes qui crie à l’injustice après sa défaite contre l’Olympique de Marseille (2-0) lors de la 25e journée de Ligue 1. Le club nantais exprime en effet son mécontentement, en mettant en cause certaines décisions arbitrales de M. François Letexier. Après avoir manifesté leur frustration à la fin du match à travers des déclarations de l’entraîneur Jocelyn Gourvennec et du président Waldemar Kita, les Canaris viennent de publier un communiqué réclamant des explications à la Direction technique de l’arbitrage (DTA).

Dans ce communiqué publié sur son site officiel, le FC Nantes exige des explications claires concernant « les erreurs d’arbitrage survenues » lors de la rencontre. Le club réclame également la communication des échanges entre le VAR et l’arbitre M. Letexier, notamment en ce qui concerne une faute non sifflée sur Moses Simon à la 36e minute et une succession de mains dans la surface de réparation marseillaise à la 50e minute.

Le FC Nantes veut des explications claires

Le FC Nantes affirme son respect envers les instances et tous les acteurs du football français, mais déplore vivement cette « série de décisions arbitrales défavorables » subies depuis plusieurs semaines. Le club entraîné par Jocelyn Gourvennec indique ainsi son droit légitime à obtenir des éclaircissements sur ces événements qui ont influencé le déroulement du match contre l’OM dimanche soir.

À travers cette déclaration, les Canaris réaffirment leur identité et leur attachement à leur club, concluant leur message par un slogan emblématique : « On est Nantes ! ». Cette prise de position témoigne de la détermination du FC Nantes à défendre ses intérêts et à faire valoir ses droits dans le respect des règles et des procédures établies par les instances dirigeantes du football français. Reste à savoir quelle sera la réaction de la DTA.