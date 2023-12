François Letexier, l'arbitre de Lens-Reims, a répondu à Will Still qui s'en est pris aux hommes en noir après la défaite du club champenois.

RC Lens : Will Still s'en prend encore à l'arbitrage

Drôle de journée pour le RC Lens. Après sa victoire contre le Stade de Reims (2-0) samedi, le club artésien se retrouve malgré lui dans la polémique. Et pour cause : Will Still, l'entraîneur du club champenois, a estimé que les Sang-et-Or avaient été favorisés par l'arbitrage dans cette rencontre. C'est en conférence de presse d'après-match que le technicien belge a manifesté sa frustration, affirmant que l'arbitre n'avait également pas été correct avec lui.

Face aux journalistes, il a ainsi dévoilé le fond de sa pensée : « Qu’est-ce qu’il m’a dit lorsque je me suis plains de l’arbitrage ? Il m’a dit : « ça ira mieux en Angleterre » quelque chose comme ça, je ne trouvais pas ça très approprié, c’est inintéressant » a-t-il lancé. Pour rappel, Will Still a récemment fait l'objet de rumeurs lancées par RMC Sport et des médias anglais (Le Telegraph, Guardian), selon lesquelles il serait susceptible de partir pour la Premier League.

L'arbitre se défend face à Will Still

L'entraîneur du Stade de Reims n'a pas nié les intérêts de clubs anglais, mais précise qu'il est toujours en poste en France pour le moment. Une chose est sûre, il n'a pas apprécié la remarque de François Letexier, l'arbitre en question. Celui-ci lui a répondu ce dimanche, précisant qu'il lui avait simplement souhaité « bonne continuation » pour un éventuel départ en Angleterre.

Contacté par L'Équipe, l'homme en noir de 31 ans n'a pas gardé sa langue dans sa poche. « Cela se voulait léger, avec le sourire et sans aucune intention malsaine. Il l’a mal interprété, j’y vois sûrement de la frustration, mais l’essentiel est ailleurs » a-t-il poursuivi. En attendant, c'est bien le RC Lens qui a fait la bonne opération. Le club dirigé par Franck Haise intègre provisoirement le top 5, tandis que Reims reste huitième après 16 journées. Le Stade Brestois et l'OM, respectivement sixième et septième, peuvent doubler les Sang-et-Or en cas de succès ce dimanche.