Ligue 1 : Un Mercato plus flou que jamais

Le mercato estival est tout juste lancé ! Mais il s’annonce plus que complexe pour les clubs de Ligue 1, qui doivent affronter deux menaces bien réelles.

La Saudi Pro League lorgne sur les joueurs de Ligue 1

Avec l’ouverture officielle du mercato en France, les équipes de Ligue 1 et de Ligue 2 peuvent désormais renforcer leurs effectifs en recrutant de nouveaux joueurs. Ce marché des transferts estival a, comme souvent, débuté plus tôt que chez nos voisins européens. Mais ce mercato estival s’annonce plus complexe que d’habitude pour les clubs français.

Ils sont déjà en concurrence avec des clubs étrangers disposant d’un pouvoir d’achat supérieur, notamment en Angleterre. Mais selon Le Parisien, une autre menace provient de l’Arabie Saoudite pour la deuxième année consécutive. Les clubs de la Saudi Pro League devraient encore chercher à recruter parmi les clubs européens, et particulièrement français, cet été.

Le problème des droits TV

Une autre menace pèse aussi spécifiquement sur la France et s’avère encore plus préoccupante : les droits TV. La Ligue 1 n’ayant pas encore de diffuseur, les clubs se retrouvent dans une incertitude totale. Il est difficile de recruter ou de budgéter la saison à venir sans connaître les revenus provenant des droits télévisuels.

De plus, tout laisse à penser que les clubs français recevront finalement moins d’argent que lors des saisons précédentes. Vincent Labrune anticipe un total inférieur à 700 millions d’euros, droits internationaux inclus, alors que la LFP perçoit actuellement plus de 800 millions d’euros.

Si un club comme le PSG devrait pouvoir gérer cette incertitude sans trop de problèmes, la majorité des clubs français se trouvent dans une situation bien plus délicate. Le mercato sera donc peut être plus que calme que les années précédentes du côté de la Ligue 1. La faute à ces deux menacent qui planent au dessus des clubs français.