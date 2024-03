ASSE : Grosse annonce sur la fin de saison de Saint-Etienne

Les performances actuelles de l’AS Saint-Etienne augurent d’une fin de saison canon pour les Verts. Un ancien joueur du club confirme d’ailleurs la tendance.

Saint-Etienne relancée dans la course pour la montée

Après une première partie de saison poussive, marquée par le limogeage de Laurent Batlles, l’AS Saint-Etienne a trouvé des ressources pour se relancer dans la course pour la montée en Ligue 1. Le nouvel entraineur Olivier Dall’oglio a apporté sa touche et un nouvel état d’esprit. Ce qui a donné le déclic pour une remontée spectaculaire. Onzième à l’issue de la 20e journée de Ligue 2, l’ASSE est actuellement 4e au classement, après 28 journées de championnat. Les Verts sont se sont ainsi relancés dans la course pour le retour en Ligue 1.

Grâce à leur solide défense (la meilleure de la Ligue 2), les Verts sont invaincus lors des 5 derniers matchs (4 victoires et 1 nul) avant leur déplacement à Bastia, samedi. L’objectif de l’équipe stéphanoise est de poursuivre sa série positive, afin de finir dans le Top 5. Olivier Dall’Oglio et son équipe peuvent même prétendre à l’une des deux premières places, qualificative directement pour la Ligue 1. Ils n’ont que 5 points de retard sur Angers SCO (2e) et 7 points en moins que le leader l’AJ Auxerre, alors qu’il reste encore 10 journées à disputer et 30 points en jeu.

La 2e place accessible à Saint-Etienne, selon Giraudon

Jimmy Giraudon ne doute pas que Saint-Etienne puisse finir parmi les cinq premiers. « Je pense qu’ils seront dans le Top 5 », a-t-il déclaré, sur beIN Sports. L’ancien défenseur des Verts estime même qu’ils ont les moyens de terminer deuxième. « Ils iront peut-être chercher la 2e place, parce que je vois quand même Auxerre finir premier », a-t-il annoncé ensuite. Rappelons que les 5e, 4e et 3e places de Ligue 2 donnent droit aux barrages pour la montée.