Coupe de France : Luis Enrique répond à Farioli pour PSG-OGC Nice

Lundi, Francesco Farioli, coach de l’OGC Nice, a promis de tout faire pour battre le PSG en quart de finale de Coupe de France. Luis Enrique a évoqué le même match.

Francesco Farioli : « On fera tout pour aller en demi-finale »

Alors que l’OGC Nice affronte le Paris Saint-Germain ce mercredi soir en Coupe de France, l’entraîneur des Aiglons, Francesco Farioli, a assuré qu’il compte bien relancer son équipe avec un exploit au Parc des Princes.

Avec six matches consécutifs sans victoire en Ligue 1, les Aiglons gardent en mémoire leur victoire en début de saison contre les hommes de Luis Enrique dans son antre parisien, ce qui suscite un espoir certain chez le technicien italien.

« Dans la préparation de nos matches, on a l’habitude d’utiliser des images des matches qu’on a disputés, et celui qu’on a gagné à Paris revient souvent. On a utilisé des séquences de la rencontre à trois ou quatre reprises. Il est encore dans l’esprit de tout le monde.

Mais ce match fait partie du passé, on trouvera une équipe différente, qui donnera tout pour avancer et nous on sera là aussi pour aller en demi-finales dans une compétition qui nous tient vraiment à cœur », a déclaré Francesco Farioli en conférence de presse lundi. La partie s’annonce très disputée puisque Luis Enrique tient également à passer les quarts de finale de la Coupe de France.

PSG : Luis Enrique s’attend à une finale contre l’OGC Nice

Solide leader de Ligue 1 avec dix points d’avance sur son dauphin, le Stade Brestois, le Paris Saint-Germain accueille l’OGC Nice ce mercredi à 21h10, à l’occasion des quarts de finale de la Coupe de France. La dernière fois que l’équipe de Francesco Farioli était venue dans la capitale, la rencontre avait été folle (2-3), et Luis Enrique s’attend plus ou moins à la même chose demain soir au Parc des Princes.

« La Ligue 1 et la Coupe de France sont des compétitions différentes. C’est une compétition très attrayante, c’est pareil dans tous les pays. Ce sont des compétitions centenaires qui plaisent beaucoup aux supporteurs. On va le prendre comme une finale, parce que c’est une finale (…) Avoir le contrôle ? C’est difficile dans une compétition où soit tu sors, soit tu restes, ce sera un match fou », a promis le coach des Rouge et Bleu ce mardi.