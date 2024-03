PSG : Luis Enrique livre un énorme aveu avant le choc contre Nice

À la veille du quart de finale de la Coupe de France contre l’OGC Nice, l’entraîneur du PSG, Luis Enrique, s’est littéralement ouvert devant les médias ce mardi après-midi.

Luis Enrique avait des appréhensions sur le niveau de la Ligue 1

Mercredi soir, au Parc des Princes, le Paris Saint-Germain accueille l’OGC Nice dans le cadre des quarts de finale de la Coupe de France. Avant cette rencontre tant attendue chez les Aiglons, Luis Enrique a été questionné sur le niveau du championnat français.

Après avoir qualifié le récent duel de Premier League entre Liverpool et Manchester City de « très haut niveau », le mentor de Kylian Mbappé a souligné que la Ligue 1 n’était pas non plus à la traîne sur la scène européenne.

Nommé sur le banc du Paris Saint-Germain en juillet dernier, Luis Enrique a avoué avoir eu des préjugés sur la Ligue 1 en venant remplacer Christophe Galtier. L’ancien entraîneur du FC Barcelone voyait le championnat français comme une Ligue facile.

Luis Enrique dithyrambique à l’égard de la Ligue 1

Après avoir passé plus de six mois à la tête du Paris Saint-Germain, Luis Enrique reconnaît avoir été impressionné par le niveau de compétitivité, tant au niveau des joueurs que des entraîneurs. Comme beaucoup d’autres avant lui, le tacticien de 53 ans a reconnu s’être trompé dans son jugement et il a désormais changé d’avis.

« Avant d’arriver ici, je pensais que la Ligue 1 était un championnat facile, mais c’est tout le contraire. Il y a un très haut niveau individuel chez les joueurs, et de propositions de la part des entraîneurs. Et là, vous pourriez me dire : ‘Tu dis ça parce que ça t’arrange, ça te fait paraître bien aux yeux des autres’, mais non. Ce n’est pas quelque chose que je dis parce que je suis en Ligue 1 aujourd’hui.

Je le dis parce que je pense sincèrement que c’est une ligue avec un haut niveau de compétitivité. Il y a beaucoup de talents, beaucoup de jeunes joueurs qui partent ensuite dans d’autres championnats. Il y a également un très haut niveau parmi les entraîneurs. Et je peux le dire, car j’en ai fait l’expérience », a déclaré Luis Enrique ce mardi.