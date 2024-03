Coupe de France : Francesco Farioli lance un avertissement au PSG

À deux jours du quart de finale de la Coupe de France, le coach de l’OGC Nice, Francesco Farioli, a lancé un avertissement au PSG de son homologue Luis Enrique.

Francesco Farioli veut qualifier l’OGC Nice pour les demi-finales

Après six matches sans victoires en Ligue 1, avec notamment 4 défaites et 2 matches nuls, l’OGC Nice pointe désormais à la 6e place du classement avec 40 points. Une belle rétrogradation du dauphin du PSG il y a encore quelques semaines.

Et comme si cela ne suffisait pas, les Aiglons vont faire le déplacement au Parc des Princes mercredi soir pour y affronter les hommes de Luis Enrique en quart de finale de la Coupe de France. Ce match n’arrive donc pas forcément au bon moment pour le club entraîné par Francesco Farioli. Mais le technicien italien rêve d’un exploit contre le PSG.

« Dans la préparation de nos matches, on a l’habitude d’utiliser des images des matches qu’on a disputés, et celui qu’on a gagné à Paris revient souvent. On a utilisé des séquences de la rencontre à trois ou quatre reprises. Il est encore dans l’esprit de tout le monde.

Mais ce match fait partie du passé, on trouvera une équipe différente, qui donnera tout pour avancer et nous on sera là aussi pour aller en demi-finales dans une compétition qui nous tient vraiment à cœur », a prévenu Francesco Farioli, qui a profité de sa conférence de presse pour faire le point sur son groupe.

Francesco Farioli annonce deux forfaits et une incertitude contre le PSG

Alors que l’OGC Nice affronte le Paris Saint-Germain ce mercredi soir en Coupe de France, Francesco Farioli a annoncé les forfaits de Valentin Rosier (lésion ischio-jambiers) et de Sofiane Diop (pied).

« Valentin Rosier fait aussi son parcours de réathlétisation. Il ne sera ni du match de Paris ni de celui de Lens. Sofiane Diop a une blessure longue durée », a déclaré le coach de 34 ans, avant d’évoquer le cas de Youssouf Ndayishimiye, touché à la cuisse le week-end passé.

Le milieu de terrain de 25 ans est incertain pour le déplacement à Paris et une décision sera prise après la séance d’entraînement de mardi. « Youssouf (Ndayishimiye) est en phase de réathlétisation. Demain (Ndlr, mardi), on essaiera à nouveau de l’évaluer pour voir si on peut le récupérer. L’objectif est de l’avoir à disposition au moins sur l’un des deux matches », a ajouté Farioli.