Mercato : Fc Nantes – RC Strasbourg, dernier match de Patrick Vieira ?

Vendredi, en entame de la 26e journée de Ligue 1 entre Fc Nantes – RC Strasbourg, Patrick Vieira jouera déjà son avenir. L’ancien international français n’est pas vraiment en succès sur le banc alsacien et le temps de dire stop pourrait être déjà arrivé.

Patrick Vieira en pleine zone de turbulence au RC Strasbourg

Rien ne va plus du côté de RC Strasbourg qui entame le déplacement à Nantes avec une boule au ventre de son entraîneur Patrick Vieira. Le technicien tricolore s’en va officier son 30e match sur le banc du club bleu et blanc avec de très mauvaises statiques et une position de plus en plus dangereuse pour l’équipe au classement.

Les Strasbourgeois sont sur une série de 8 matchs sans victoire. Leur coach a déjà dirigé l’équipe 29 fois pour 9 petites victoires et 8 matchs contre 12 défaites. Ces chiffres commencent à provoquer un gros doute dans l’esprit des dirigeants qui se demandent désormais si Patrick Vieira est l’homme de la situation.

Pour information, le Racing Club de Strasbourg pointe à la 14e place de Ligue 1 avec 26 logiques points avant de défier le FC Nantes sur ses terres. Même si le FCN n’est pas en meilleure posture, ce club a l’habitude de tenir tête au RCS depuis sa montée dans l’élite du football français.

Nantes et Strasbourg se tiennent avec 5 victoires chacun et 2 matchs nuls. Cela ne devrait donc pas surprendre si les hommes de Patrick Vieira repartent du Stade de la Beaujoire sans point. Les Canaris, qui cherchent à sortir de la zone de barrage, comptent jeter toutes leurs forces dans la bataille pour prendre les 3 points de la victoire.

Mercato au RCS, Vieira dans l’œil du cyclone

Le positif pour Vieira est qu’il arrive tout de même avec un léger avantage. Les canaris ont perdu 3 de leurs 4 derniers matchs face à son équipe en championnat Ligue 1. Mais à côté de cet avantage, une crainte se confirme, Strasbourg est la seule équipe de l’élite du football français à n’avoir remporté aucun match depuis le début de l’année 2024.

Il est vrai que Nantes n’est pas non plus un monstre à domicile puisqu’il a aligné 5 défaites à domicile en championnat, soit sa plus grosse série de revers à la Beaujoire. L’équipe marque peu : aucun but inscrit au cours de ses trois derniers matchs.

Si en apparence cette rencontre peut devenir le match du rachat pour le Racing, l’équipe de Jocelyn Gourvennec a montré une bonne solidité face à l’OM dimanche dernier malgré la défaite 2-0. Elle pourrait s’appuyer sur ce qu’elle a fait de bien lors de ce match pour rebondir face aux RCS et provoquer ainsi l’éviction d’un Patrick Vieira sérieusement dans l’œil du cyclone.