La défaite gagnante de l’OM face à Villarreal est un miracle

Ce jeudi, les fans de l’OM et de football de façon plus large ont assisté à un spectacle époustouflant pour le match retour de la Ligue Europa entre l’Olympique de Marseille et Villarreal (3-1). Après une victoire éclatante 4-0 à l’aller, l’OM pensait avoir déjà un pied en quarts de finale que non. Ce match retour s’est avéré être un véritable test de caractère pour les joueurs de Jean-Louis Gasset.

De la qualification miraculeuse de l’OM

Dès le coup d’envoi, Villarreal CF partait éliminé de la Ligue Europa sans grand espoir de renverser la vapeur. Sauf qu’une fois sur la pelouse, les protégés de Marcelino ont dominé la partie en exerçant une indestructible pression sur l’équipe de Jean-Louis Gasset. Malgré les efforts de l’OM pour se relancer dans la partie, l’équipe espagnole s’est montrée à un niveau insoupçonné.

À la 32e minute, l’ancien Toulousain Etienne Capoue a ouvert le score pour Villarreal, ce qui a plongé les supporters marseillais dans une grande inquiétude. La situation s’est encore plus assombrie à la 54e minute lorsqu’Alexander Sorloth a doublé l’avance de l’équipe espagnole. Dès lors, la qualification semblait s’éloigner pour l’Olympique de Marseille.

Alors que le temps s’écoulait inexorablement, l’espoir commençait à quitter l’OM. C’est une équipe phocéenne méconnaissable, désorganisée et tremblante qui a pris des libertés avec les consignes de coach Gasset qu’ont vu ce soir les supporters marseillais.

Mais dans les derniers instants du match, Pierre-Emerick Aubameyang a réalisé un exploit individuel, embarquant la défense espagnole dans une chevauchée solitaire avant de délivrer une passe décisive à Jonathan Clauss. Le stade a retenu son souffle alors que le ballon touchait le fond des filets pour définitivement sceller le sort de Villarreal.

Première défaite de Jean-Louis Gasset à l’Olympique de Marseille

La défaite apparente de l’OM s’est finalement transformée en victoire certes peu savoureuse, mais victoire importante malgré tout, grâce à ce but salvateur de Jonathan Clauss. C’est une soirée que les supporters marseillais ne sont pas près d’oublier. Jean-Louis Gasset, malgré sa première défaite en Espagne à la tête de l’OM, a su maintenir le cap et mener son équipe vers la qualification tant convoitée.

Ce match restera gravé dans l’histoire de l’OM, comme un exemple de résilience et de détermination. En renversant cette situation, l’équipe marseillaise a prouvé qu’elle était capable de surmonter des obstacles les plus importants cette saison.

Cette défaite gagnante atténue l’effet du premier revers de Jean-Louis Gasset sur le banc de l’Olympique de Marseille.