La décision de l’OM tombe pour l’avenir de Jean-Louis Gasset !

Appelé à la rescousse après le licenciement de Gennaro Gattuso, Jean-Louis Gasset réalise un excellent travail pour ses débuts avec l’OM. Une tendance se confirme pour l’avenir du coach de 70 ans.

Jean-Louis Gasset, figure de proue du futur projet de l’OM ?

Depuis l’arrivée de Jean-Louis Gasset sur le banc le 20 février dernier, l’Olympique de Marseille marche au super. Après le Chakhtior Donetsk (3-1), Montpellier (4-0) et Clermont (5-1), la bande à Pierre-Emerick Aubameyang a pulvérisé Villarreal (4-0) en Ligue Europa, jeudi soir, au stade Vélodrome.

De quoi s’interroger sur l’avenir du technicien français, dont le contrat court jusqu’au 30 juin prochain. Sur le plateau de l’After Foot, Nicolas Jamin a indiqué que malgré ses bons résultats, Gasset ne sera pas reconduit pour la saison prochaine.

« Je pense que c’est déjà établi, il n’y a aucun doute. Il l’a dit lui-même quand il a signé, il connaît le deal, il a expliqué qu’il venait pour trois mois et demi afin de rendre service et relancer l’équipe. Si tu pars sur un cycle de trois saisons, ce n’est pas possible. Il vit quelque chose de génial, c’est un bon mec, mais est-ce qu’il a envie de continuer sur plusieurs saisons… », a expliqué l’animateur sur les antennes de RMC. Une tendance confirmée par le principal concerné.

Gasset : « J’ai signé 100 jours, j’ai dit je viens et je fais ma mission »

Alors que son sans-faute pour ses débuts avec l’OM commence déjà à alimenter les débats sur son avenir, Jean-Louis Gasset a tenu à faire une importante mise au point concernant sa situation.

Interrogé en conférence de presse ce samedi, l’ancien sélectionneur de la Côte d’Ivoire a confié : « une phrase me plait : profiter de l’instant. J’ai signé 100 jours, j’ai dit je viens et je fais ma mission. Je vis l’instant. On m’a demandé de vivre un pari, je vais tenter de gagner ce pari. Comme disent mes petits, je kiffe l’instant. »

Une sortie laissant penser que Jean-Louis Gasset ne compte pas s’éterniser sur la Canebière après son contrat signé avec Pablo Longoria et Mehdi Benatia en février dernier. Pour sa succession, le nom de Christophe Galtier est de plus en plus évoqué.