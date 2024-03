Rachat de RMC Sport par CMA CGM, signe de la vente OM !

Le groupe CMA CGM, annoncé en lice dans la vente OM, vient de racheter BFM Tv et RMC Sport, une des plus grandes marques de médias sportifs. Faut-il y voir le signe d’une vente imminente de l’Olympique de Marseille ?

Après le maillot de l’OM, le rachat de RMC Sport, où va Rodolphe Saadé ?

Pour une surprise, le rachat de RMC Sport par CMA CGM de Rodolphe Saadé en est une. Le milliardaire annoncé en lice dans la vente de l’OM vient de marquer un point important dans son ambition d’investir dans le monde du sport.

D’abord, Rodolphe Saadé a posé le nom de son entreprise sur le maillot de l’Olympique de Marseille, dont il est le plus grand sport maillot. Son nom a parfois filtré dans les rumeurs sur la vente OM, principal club de la ville de Marseille où est basée son entreprise.

L’homme qui a tour à tour racheté CEVA Logistics, Gefco et Bolloré Logistics entre 2019 et 2024, passe à une vitesse supérieure dans l’expansion de son empire. Avec son rachat d’Altice Media, maison mère de BFMTV et RMC Sport, il se positionne comme un homme encore plus puissant et totalement crédible pour le rachat de l’OM.

Le communiqué relayé par l’AFP annonce de façon claire : « Le groupe de transport maritime CMA CGM, propriété du milliardaire Rodolphe Saadé, a annoncé avoir signé un accord pour racheter Altice Media, maison mère de BFMTV et RMC, à l’homme d’affaires Patrick Drahi.»

Rodolphe Saadé veut rivaliser avec les patrons du PSG et BeIN Sports

Si les Saoudiens sont la cible des supporters du club phocéen dans le processus de la vente OM, la consolidation de ses acquis par l’homme d’affaires français pourrait rediriger vers lui les regards, surtout pour ses investissements de plus en plus ciblés dans le monde du sport.

Souvenez-vous, dans la foulée du rachat du PSG, le Qatar a créé en 2012 BeIN Sport groupe. En s’appuyant sur la puissance du média grâce à leurs nombreux investissements, le PSG a été arrosé en termes de réputation, consolidant au passage l’entrée de QSI dans le monde du sport en Europe.

Tout indique que la démarche de Rodolphe Saadé a des similitudes avec celle Nasser Al-Khelaïfi. Après son contrat de sponsoring avec l’Olympique de Marseille, l’homme d’affaires met la main sur un des plus puissants groupes de médias français. L’étape d’après pourrait donc bien être son rachat de l’OM à Frank McCourt.

Où en est Newcastle avec l’Arabie Saoudite ?

À propos de l’Arabie Saoudite qui est plébiscité par les fans marseillais, l’expérience récente de Newcastle United pourrait tempérer les ardeurs. Depuis son rachat, le club londonien n’a pas vraiment bénéficié de la puissance financière de ses dirigeants. Le club pointe à la 10e place du championnat anglais avec 40 points sur 84 possibles.

Pas un grand nom de joueur pour le moment dans son effectif pour faire rêver les fans Magpies. CMA CGM pourrait bien être une alternative beaucoup plus sérieuse et crédible à Frank McCourt, le milliardaire américain qui a acheté le club phocéen, mais qui ne s’en occupe pas vraiment de l’avis des fans de cette équipe.

Basé en France et présent à Marseille, ville à laquelle il est fortement attaché, Rodolphe Saadé pourrait bien donner vie aux rêves des fans en annonçant d’ici à la fin de la saison le rachat de l’OM.