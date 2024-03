Les dirigeants du Grenoble Foot ont nommé un nouvel entraîneur après le limogeage de Vincent Hognon.

Vincent Hognon quitte le banc du Grenoble Foot

Le technicien du Grenoble Foot, Vincent Hognon est viré. Après cinq défaites consécutives contre FC Bordeaux, Troyes, Pau FC, Bastia et Laval, les dirigeants du club ont pris la décision de se séparer de lui. Très vite, ils ont trouvé son remplaçant. Laurent Peyrelade est le nouveau technicien du club. Il a été présenté à la presse ce vendredi 15 mars 2024. Le directeur général du club, Max Marty a justifié ce choix.

« Par rapport à notre situation actuelle, on avait besoin d’un technicien expérimenté, qui connaît très bien la Ligue 2. Il est ouvert, il aime ses joueurs et son groupe », a déclaré le dirigeant grenoblois en conférence de presse.

La tâche est immense pour le nouveau coach. Avant sa nomination, les dirigeants du Grenoble Foot lui ont dressé la liste des objectifs à atteindre en cette fin de saison. Il doit travailler pour assurer le maintien du club. « On a mis en place des contraintes fortes, un esprit commando, un maintien à obtenir le plus rapidement possible », a-t-il poursuivi.

Le nouvel entraîneur, Laurent Peyrelade se voit capable de redresser la barre. Il a pris l’engagement de maintenir le club à l’issue de cette campagne. « On a parlé avec Laurent de la mission, du projet, je l’ai senti avec de l’empathie, de l’énergie, du plaisir, du sourire dont on a absolument besoin pour finir. De façon unanime, la décision a été collective au sujet de Laurent », a ajouté Max.

Laurent Peyrelade s’est exprimée sur son arrivée au Grenoble Foot. Il est pleinement conscient de la mission à accomplir. « Je suis là pour amener de la vie, j’ai envie que ça bouge », a réagi le nouveau coach.

Max Marty félicite Vincent Hognon

Le directeur général du Grenoble Foot, Max Marty a salué le travail fait par le coach sortant Vincent Hognon. Ce dernier a donné la meilleure version de lui-même, mais ses efforts n’ont pas porté de fruits. La crise de résultats a précipité son départ.

« Je voudrais le remercier, car il n’a pas fait un passage anodin au GF38. Il est arrivé dans des circonstances difficiles. Il a fait un travail intéressant pour nous maintenir sans souffrance la première année », a reconnu Max.

Le nouveau revers concédé le lundi dernier contre le Stade Lavallois (0-2) en clôture de la 28e journée de Ligue 2, a été la goutte d’eau qui a fait déborder le vase.

« Il y a eu une cassure profonde dans nos résultats, mais surtout dans nos prestations. On était sans solution contre Laval », a conclu le directeur du club. Le Grenoble Foot 38 affrontera Rodez le samedi 16 mars prochain pour le compte de la 29e journée de Ligue 2.