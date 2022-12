ASSE Mercato : Grosse annonce de Laurent Batlles sur son avenir

Publié par ALEXIS le 29 décembre 2022 à 15:56

L’ ASSE va mal et son entraineur n’arrive pas à trouver la solution pour inverser la tendance. Son départ est même dans les tuyaux, il l’admet !

Nommé entraineur de l’ ASSE en juillet 2022, avec pour objectif de ramener le club ligérien en Ligue 1, à l’issue des la saison 2022-2023, Laurent Batlles est déjà passé à côté de ce but. Il fait un début de saison catastrophique à la tête de l’AS Saint-Etienne. Son équipe a concédé 8 défaites et 5 matchs nuls en 16 journées de championnat et elle pointe à la 20e et dernière place de Ligue 2. De plus, les Verts possèdent la pire défense avec 30 buts déjà concédés, avant la mi-saison. Plus grave encore, l’entraineur de l’ ASSE a montré une grande déception et a semblé impuissant, après la défaite à Annecy (2-1). Extraits de ses propos tenus en conférence de presse d'après-match.

« Certaines choses ne sont pas encore établies dans les têtes des joueurs. Quand vous prenez un but aussi vite (2e minute) […], c’est trop facile pour nos adversaires. On prend deux buts quasiment sur deux situations cadrées. Ce n’est pas normal. C’est le manque d'efficacité qui fait défaut. On ne fait pas les bons choix. Comme trop souvent, on se pénalise seul. On travaille ce qu’on voit sur ces buts pourtant, mille fois. Mais en match […], il y a un manque de concentration. On court après le score depuis le début de l'année… »

ASSE Mercato : Batlles au sujet de son avenir, « je suis dans le même lot que tous les entraineurs »

Désormais dans un fauteuil éjectable, Laurent Batlles n’a pas échappé à la question sur son avenir à l’ ASSE, en conférence de presse. Il reconnait qu'il peut être remercié à tout moment, comme ce fut le cas de son homologue Laurent Peyrelade à Rodez AF (club de L2). « Je ne suis pas là pour penser à mon avenir. Je suis là pour prendre des points contre Caen. Ma situation personnelle, je m’en fous », a-t-il répondu dans un premier temps, avant de déclarer : « le reste ne m’appartient pas. Je suis dans le même lot que tous les entraineurs. »

Pour rappel, 7 entraineurs de Ligue 1 ont déjà été limogés, avant la fin de la manche aller du championnat, à savoir Peter Bosz (OL), Jean-Marc Furlan (AJ Auxerre), Michel Der Zakarian (Stade Brestois), Oscar Garcia (Stade de Reims), Olivier Dall'Oglio (Montpellier HSC), Bruno Irles (ES Troyes AC) et Gérald Baticle (Angers SCO).