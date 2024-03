Le Stade Brestois accueille LOSC Lille le dimanche 17 mars 2024 pour le compte de la 26e journée du championnat français. Les Brestois sont prêts pour défier les Dogues.

Le Stade Brestois et Lille en lutte pour une place à l’Europe

Le Stade Brestois veut relever la tête après sa défaite contre le RC Lens le week-end dernier. Il a été battu par les Sang et Or à Bollaert. Ce revers a mis un terme à sa belle série d’invincibilité depuis plusieurs semaines. Le SB 29 restait sur une belle statistique de 13 victoires, 7 nuls et 4 défaites en Ligue 1 cette saison avant de tomber face aux Lensois.

Le derby entre Brest et Lille est important pour les deux formations qui cherchent à valider leur ticket pour une participation à la Ligue des champions la saison prochaine. En cas de victoire de Lille, les Dogues reviendront à un point de Brest.

Eric Roy dispose d’un groupe au complet

Pour cette affiche contre Lille dimanche prochain en clôture de la 26e journée de Ligue 1, le technicien de Brest, Éric Roy peut compter sur l’intégralité de son effectif. Seul un joueur reste incertain pour cette rencontre. Il s’agit d’Antonin Cartillier, qui est un peu souffrant.

Les Lillois seront certainement épuisés après leur match en huitième de finale retour de la Conférence League contre Sturm Graz le jeudi 14 mars 2024. L’affiche contre Brest est prévue à 13 heures. Lille a alors demandé à la LFP de décaler l’heure du match à 19 heures pour mieux récupérer, mais les Brestois ont refusé toute modification de l’heure du choc.

Très solide à domicile, le Stade Brestois pourrait prendre les trois points face aux Lillois qui éprouvent des difficultés hors de leur base. Le LOSC Lille s’était imposé (1-0) lors du match aller. Les Dogues n’ont remporté qu’un seul de leurs 6 derniers déplacements en championnat de France. Quant aux Brestois, ils ont remporté 4 succès lors de leurs 5 derniers matchs à domicile.