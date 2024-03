Un chouchou de Franck Haise au RC Lens visé par l’Europe

Après un hiver plutôt calme, le RC Lens s’apprête à faire face à un mercato estival très mouvementé. Plusieurs joueurs clés de Franck Haise, dont David Pereira da Costa, sont dans le viseur des clubs européens.

Franck Haise sur le point de perdre David Pereira da Costa ?

A Lens, ils sont convaincus d’une chose. Plusieurs joueurs de l’effectif de Franck Haise devraient recevoir assez d’offres lors du prochain marché des transferts. Ils sont suivis et surveillés de près par de nombreux clubs un peu partout en Europe.

Si un départ de Massadio Haïdara est toujours d’actualité, Facundo Medina et Elye Wahi ne manquent pas non plus d’intérêts. A ce lot s’ajoute désormais David Pereira da Costa. Pur produit du RC Lens, le jeune milieu offensif réalise actuellement l’une de ses meilleures saisons chez les Sang et Or en équipe professionnelle.

Le joueur de 23 ans est auteur de trois buts pour autant de passes décisives. Sa belle vision de jeu fait de lui l’un des hommes importants des Artésiens, qui ne sont pas certains de le conserver encore pour plusieurs saisons. David Pereira da Costa est dans le viseur de plusieurs clubs notamment depuis son Portugal natal où il intéresse le Sporting et le Benfica.

Photo : David Pereira da Costa

Un amour déclaré pour le Benfica

Natif de Almada, dans la région de Lisbonne, David Pereira da Costa a intégré les U17 du RC Lens en 2015. Ayant franchi toutes les étapes nécessaires à sa formation chez les Lensois, il semble avoir atteint la maturité. Aujourd’hui dans le viseur du Benfica, club de sa région natale, ce jeune milieu offensif n’hésiterait certainement pas à céder à une offre venant des Aigles.

Lié à Lens jusqu’en 2026, David Pereira da Costa a ouvertement déclaré sa flamme au Benfica. Dans une interview à 90 minutes, il a confié avoir le « Benfica dans la peau », lui qui a hérité de sa famille cet amour pour le club lisboète. S’il fait du club portugais un rêve, le joueur de 23 ans sait n’y ferme pas la porte car « on ne sait pas ce que l’avenir nous réserve…», a-t-il dit.