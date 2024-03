PSG – Barça : Le vestiaire catalan tremble pour Kylian Mbappé

Le PSG et le Barça se réservent des retrouvailles épiques en quarts de finale de la Ligue des Champions. Sans surprise, Kylian Mbappé est le joueur le plus craint côté français.

Araujo se méfie de Kylian Mbappé

La dernière fois que le PSG et FC Barcelone se sont croisés en Ligue des Champions, c’était en huitièmes de finale en 2021. Sur la double confrontation, Kylian Mbappé a littéralement détruit le club catalan, réalisant un triplé retentissant au Camp Nou, après avoir marqué l’unique but parisien au Parc des Princes. L’attaquant français sera encore la figure de proue de l’attaque du PSG face au Barça en avril prochain, à l’occasion des quarts de finale.

Comme on pouvait s’y attendre, dans le vestiaire barcelonais, le nom de Kyky est le plus évoqué. Des joueurs au staff technique, il est clair que c’est le danger premier dont il faudra limiter les dégâts. Interrogé après le tirage au sort, Ronald Araujo s’est montré dithyrambique sur Kylian Mbappé qu’il présente comme « le plus déséquilibré des un-contre-un et un joueur très important », pour Paris.

Si Mbappé préfère jouer sur le côté, c’est aussi une évidence que Luis Enrique le fait parfois jouer en pointe. Face à cette éventualité, Araujo reste dubitatif sur la position que le joueur occupera lors du duel mais il est certain d’une chose. A Barcelone, ils connaissent la qualité du joueur, qui sera accompagné de Ousmane Dembélé, ancien du Barça. « Nous allons essayer de contrecarrer ses vertus avec notre football », a expliqué le défenseur central uruguayen.

Araujo ne rêve que du sacre

L’attaquant du PSG arrive à ce stade de la Ligue des champions en tant que meilleur buteur, aux côtés de Haaland, Griezmann et Harry Kane, tous avec six buts. Ce sera donc un test plus qu’exigeant pour l’arrière-garde du Barça. Justement, l’adversité n’est pas un souci pour Araujo qui assure que « gagner la Ligue des Champions serait un rêve, un objectif de club et d’équipe ».