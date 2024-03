Une nouvelle polémique éclate à l’OM après la défaite contre Villarreal

Le match retour entre Villarreal et l’OM (3-1) en Ligue Europa ne s’est pas déroulé sans accroc. En plus de l’altercation entre Marcelino et Amine Harit, une nouvelle polémique est signalée.

Villarreal – OM : Des supporters marseillais dénoncent des problèmes de sécurité

Lors du match retour entre Villarreal et l’Olympique de Marseille en Ligue Europa, qui s’est soldé par une victoire de 3-1 pour les Espagnols, plusieurs incidents sont venus entacher la rencontre. Outre l’altercation entre Marcelino et Amine Harit, une nouvelle polémique a éclaté, mettant en lumière des problèmes de sécurité et de comportement.

Pour ce match retour contre Villarreal, 1200 supporters ont fait le déplacement afin de soutenir l’équipe de Jean-Louis Gasset. Cette forte mobilisation avait suscité des craintes chez les forces de police. Les autorités ont même pris des mesures préventives telles que la fermeture anticipée d’écoles situées à proximité de l’enceinte. Cependant, ce qui aurait dû être une soirée de football passionnante s’est rapidement transformé en un environnement tendu et hostile pour les supporters marseillais

La Provence rapporte en effet que les fans de l’OM ont été soumis à des fouilles excessivement poussées, voire intrusives, lors de leur arrivée au stade. Des témoignages font état d’insultes et même de coups de matraques distribués par les forces de l’ordre.

Des cris de singe entendus, Villarreal bientôt sanctionné ?

De plus, des comportements racistes ont été signalés, avec des dizaines de supporters de Villarreal imitant des singes à la fin de la rencontre. Ces provocations inacceptables ont provoqué l’indignation et la colère dans les rangs des supporters marseillais et devraient être saisies par la commission de discipline de l’UEFA.

En attendant, ces incidents déplorables mettent en lumière la nécessité de renforcer la sécurité lors des rencontres sportives et de lutter de manière proactive contre le racisme et les comportements discriminatoires dans le football. L’UEFA et les autorités locales doivent prendre des mesures fermes pour garantir un environnement sûr et respectueux pour tous.