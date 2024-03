OM : Le danger qui guette Jean-Louis Gasset avant d’affronter Benfica

Le verdict est tombé ! L’OM affrontera le Benfica Lisbonne en quart de finale de la Ligue Europa. Mais avant cette rencontre européenne, Jean-Louis Gasset doit faire face à une situation compliquée avec son effectif.

OM : Un calendrier dantesque attend Jean-Louis Gasset

L’Olympique de Marseille peut respirer après avoir évité un gros morceau lors du tirage au sort des quarts de finale de la Ligue Europa. Le club phocéen a hérité du Benfica Lisbonne pour cette étape de la compétition. Une chance pour l’OM, mais la suite s’annonce compliquée avec un calendrier surchargé et des défis majeurs à relever.

Le chemin vers les demi-finales de la Ligue Europa ne sera pas chose aisée pour les Marseillais. En cas de qualification, il devront affronter le vainqueur du duel entre Liverpool et l’Atalanta Bergame, deux équipes redoutables. Le tirage a également réservé un choc 100 % italien entre l’AC Milan et l’AS Rome, ainsi qu’une confrontation entre le Bayer Leverkusen et West Ham. Des affiches qui promettent un spectacle intense et indécis.

En attendant, la priorité pour Jean Louis Gasset sera de bien gérer le calendrier extrêmement chargé qui attend son équipe . Entre les matches de championnat et les rencontres européennes, les Phocéens auront un mois de mars et avril très mouvementé. Tout commence dès ce dimanche avec un déplacement périlleux Rennais en Ligue 1. Les hommes de Gasset tenteront de s’imposer face au Stade rennais et peut-livré un nouveau récital offensif en championnat avant la trêve internationale

Jean-Louis Gasset confronté à une gestion d’effectif difficile

De retour, l’OM accueillera le PSG pour le second Classico de la saison prévu le 31 mars au Vélodrome. Ensuite, le déplacement à Lille, le 7 avril, sera suivi par la double confrontation contre Benfica en Ligue Europa, entrecoupée d’un match de championnat contre l’OGC Nice. La gestion de l’effectif sera ainsi très importante pour Jean-Louis Gasset et son staff.

Avec des blessures à gérer et un effectif limité, l’entraîneur de l’OM devra jongler entre les différentes compétitions tout en préservant la fraîcheur de ses joueurs. Cela ne sera pas une tâche facile, surtout avec l’urgence de remonter au classement en Ligue 1 pour décrocher une place qualificative pour la prochaine édition Ligue des champions. Ce sera une véritable « mission commando ».

Malgré ces défis de taille, les supporters de l’OM espèrent voir leur équipe réaliser de belles performances et franchir les étapes de la Ligue Europa. Une demi-finale contre Liverpool au Vélodrome serait surtout un scénario idéal pour les fans marseillais, qui rêvent de grandes soirées européennes à Marseille.

En tout cas, le calendrier infernal qui attend l’OM dans les semaines à venir illustre les enjeux majeurs auxquels Pierre-Emerick Aubameyang et ses partenaires sont confrontés cette saison. Chaque match compte, et l’OM devra être au sommet de sa forme pour réussir dans ces compétitions exigeantes et décisives pour son avenir. La bataille sera rude, mais l’espoir et l’ambition restent intacts du côté de l’Olympique de Marseille, en attestent les récentes déclarations de Pablo Longoria.

Le calendrier infernal de l’OM dans les semaines à venir

Ligue 1 : Rennes – Olympique de Marseille, le 17 mars.

Ligue 1 : Olympique de Marseille – Paris Saint-Germain, le 31 mars.

Ligue 1 : Lille – Olympique de Marseille, le 7 avril.

Ligue Europa : Benfica – Olympique de Marseille, le 11 avril.

Ligue 1 : Olympique de Marseille – OGC Nice, le 14 avril.

Ligue Europa : Olympique de Marseille – Benfica, le 18 avrl.

Ligue 1 : Toulouse – Olympique de Marseille, le 21 avril.