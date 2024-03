Villarreal – OM : Marcelino a menti, en voici la preuve !!!

Malgré les infirmations de Marcelino concernant une altercation à la fin du match retour entre Villarreal et l’OM en Ligue Europa jeudi soir, des images télévisées prouvent le contraire

Villarreal – OM : Marcelino tente de minimiser l’altercation avec Amine Harit

Hier soir, le stade de la Ceramica a été le théâtre d’un match intense entre Villarreal et l’Olympique de Marseille en huitième de finale retour de la Ligue Europa. Malgré sa lourde défaite à l’aller (4-0), l’équipe de Marcelino croyait en une remontada spectaculaire contre l’OM et était proche de réaliser cet exploit. Le Sous-marin jaune menait (3-0) à domicile et poussait jusqu’au bout pour inscrire un quatrième but, synonyme de prolongation. Mais la défense de l’OM, avec notamment une parade décisive de Pau Lopez en fin de match, a su éviter le pire.

Le but salvateur de Jonathan Clauss dans le temps additionnel a ainsi permis à Marseille de se qualifier pour les quarts de finale de la compétition. Cependant, cette rencontre européenne ne s’est pas déroulée sans accrocs, notamment en ce qui concerne les relations entre les deux équipes. En effet, une altercation a éclaté entre l’entraîneur de Villarreal et Amine Harit. Selon les informations rapportées par RMC Sport, Marcelino a refusé de serrer la main du milieu offensif de l’OM à la fin du match, allant même jusqu’à le repousser physiquement. Interrogé alors à ce sujet, Marcelino a tenté de minimiser l’incident en affirmant qu’il avait simplement félicité Amine Harit, mais les images diffusées par la télévision espagnole contredisent cette version des faits.

Marcelino a bien repoussé le milieu offensif de l’OM

En effet, les images publiées sur les réseaux sociaux montrent clairement Marcelino repoussant Amine Harit, ce qui a provoqué une réaction de Geoffrey Kondogbia, qui est intervenu pour éviter que la situation ne dégénère davantage. Cette altercation semble par ailleurs découler des déclarations d’Amine Harit avant le match. Ce dernier avait déclaré que le match serait « chaud » en raison des récentes critiques du technicien espagnol et que l’OM ne rendrait pas la tâche facile à Villarreal.

Ces propos semblent avoir provoqué une réaction de Marcelino, qui n’a visiblement pas apprécié la sortie d’amine Harit. En fin de compte, malgré cet incident et cette défaite (3-1) contre Villarrel, l’OM a réussi à se qualifier pour les des quarts de finale et espère aller le plus loin possible dans cette compétition.