Cité à Liverpool, Franck Haise lâche une bombe sur son avenir à Lens

Annoncé dans les plans de Liverpool pour remplacer Jürgen Klopp, qui a déjà annoncé son départ, Franck Haise a fait une annonce fracassante sur son avenir sur le banc du RC Lens.

Franck Haise sur les tablettes de grands clubs à l’étranger

Sur le banc du RC Lens depuis février 2020 et le départ de Philippe Montanier, Franck Haise est sous contrat avec le RC Lens jusqu’au 30 juin 2027. Accrédité d’un bon travail chez les Sang et Or avec lesquels il a terminé à la deuxième place de Ligue 1 derrière le Paris SG à l’issue de la saison dernière, le technicien de 52 ans est désormais cité au-delà des frontières du championnat français.

En Angleterre, les dirigeants de Liverpool penseraient notamment à l’ancien milieu de terrain défensif dans le cadre de la succession de Jürgen Klopp, qui a déjà annoncé son départ en fin de saison. D’autres clubs étrangers comme la Juventus Turin auraient également coché le nom de Franck Haise pour les années à venir. Et malgré son long contrat, Haise pourrait quitter Lens dans un avenir proche.

Franck Haise pense sérieusement à un départ de Lens

En janvier dernier, Franck Haise a délaissé son poste de manager général au Racing Club de Lens. S’il souhaite se concentrer sur son rôle d’entraîneur de l’équipe première, l’ancien coach du FC Lorient avoue qu’il songe sérieusement à un départ en fin de saison.

« La charge mentale était importante et je ne pouvais pas aller à fond sur certains dossiers. J’étais plus tendu, plus fatigué, ça se voyait. Je me suis même demandé si dans 6 mois je n’arrêterais pas d’entraîner pour faire une pause. C’était une possibilité. Quand vous réfléchissez et que vous posez les choses, vous voyez ce qui est envisageable pour ne pas aller la tête dans le mur », a déclaré Franck Haise au micro de France Bleu Nord.