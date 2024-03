PSG : Enrique répond à Deschamps sur le temps de jeu de Kolo Muani

Interpellé par Didier Deschamps, sélectionneur de l’équipe de France, Luis Enrique, coach du PSG, a évoqué le temps de jeu de Randal Kolo Muani au PSG.

Didier Deschamps demande plus de temps de jeu pour Randal Kolo Muani

Face à la presse jeudi pour annoncer sa liste pour les prochains matches amicaux contre le Chili et l’Allemagne, Didier Deschamps s’est notamment prononcé sur la situation de Randal Kolo Muani au Paris Saint-Germain. Le sélectionneur des Bleus a plaidé auprès de Luis Enrique afin que l’international français de 25 ans ait un peu plus de temps de jeu en vue de l’Euro 2024.

« Il fait la gestion qu’il pense être la meilleure pour lui, son équipe et son club. Voilà. Mais s’il pouvait donner plus de temps de jeu à Kolo Muani, ça m’arrangerait », a déclaré le sélectionneur de l’équipe de France. Une interpellation à laquelle l’entraîneur du Paris SG a répondu ce samedi après-midi.

Luis Enrique est satisfait du rendement de Randal Kolo Muani

De passage devant les médias à la veille du déplacement à Montpellier pour le compte de la 26e journée de Ligue 1, Luis Enrique est revenu sur le temps de jeu de Randal Kolo Muani au sein de l’équipe du Paris Saint-Germain. Et si Didier Deschamps pense que l’ancien avant-centre du FC Nantes ne joue pas assez, le technicien espagnol assure qu’il est satisfait du rendement de son numéro 23.

« Kolo Muani a 1 600 minutes de compétition au plus haut niveau pour sa première saison au PSG dans une situation avec une énorme concurrence. Je l’aime bien, je sais où il doit jouer. Je l’invite, et il le fait toujours, à donner son maximum. Et cela va le faire grandir », a confié Luis Enrique. Recruté pour 95 millions d’euros dans les ultimes instants du dernier mercato estival, le natif de Bondy est lié au Paris SG jusqu’en juin 2028.