Un attaquant de Lens ouvre la porte à un départ dès le mercato d’été

Un attaquant du RC Lens a fait une annonce fracassante sur son avenir. Il est ouvert à un départ définitif du club nordiste.

Adam Buksa s’est imposé à Antalyaspor en Turquie

À un peu plus de deux mois de la fin de la saison, Adam Buksa a dévoilé son avenir. Prêté par le RC Lens à Antalyaspor pour la saison 2023-2024, il s’est bien intégré au sein du club turc. En plus du temps de jeu retrouvé, l’avant-centre de 27 ans a la confiance du nouveau coach Sergen Yalçın. Et il le rend bien à l’équipe, car il est décisif. Le Polonais a marqué 13 buts et a délivré 2 passes décisives en 27 matchs de Süper Lig, depuis son arrivée à Antalya.

L’attaquant polonais ne souhaite plus rejouer avec Lens

Fort de son intégration réussie sous le maillot des Scorpions, Adam Buksa n’a pas du tout l’intention de revenir à Lens. Relancé par le club turc, il souhaite poursuivre son aventure en Turquie où il a un statut de titulaire. « Aujourd’hui, je ne sais pas où je jouerai la saison prochaine », a-t-il répondu dans un premier temps, au sujet de son futur au Racing Club de Lens. « Si je devais parier, à mon avis, je ne jouerais pas au RC Lens », a-t-il lâché ensuite, sur les antennes de la télévision polonaise.

Mercato : Adam Buksa vendu à 6 millions d’euros ?

Lié au RC Lens jusqu’en juin 2027, Adam Buksa est prêté à Antalyaspor avec une option d’achat. Acheté à New England Revolution (en MLS), à l’été 2022, à 6 millions d’euros, il vaut le même montant sur le marché des transferts. Pour rappel, l’international Polonais (13 sélections, 6 buts) a joué seulement 8 bouts de matchs avec les Sang et Or, la saison dernière, soit 93 minutes de jeu. Cette saison, Franck Haise ne comptait pas du tout sur lui.