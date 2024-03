La direction de Lyon dévoile la priorité de fin de saison

David Friio s’est projeté vers la fin de saison de Lyon. Quasi-assuré du maintien en Ligue 1, il rêve de remporter la coupe de France.

David Friio se montre exigeant et ambitieux

Remonté au classement en Ligue 1, Lyon est maintenant hors de danger. Il compte désormais 11 points de plus que le premier club relégable, le FC Metz. Le club rhodanien va maintenant tenter de finir le plus haut possible en Ligue 1. Les Lyonnais n’ont plus leur destin entre les mains pour finir à l’une des places qualificatives à l’Europe, mais ils ont l’opportunité de passer par la coupe de France pour se qualifier pour la Ligue Europa.

De ce fait, Lyon a l’intention d’aller décrocher le trophée national. Lors de son passage sur la chaîne du club, David Friio a clairement fixé le cap. Il veut la coupe de France que Lyon n’a plus remporté depuis 2012. « L’Olympique Lyonnais se doit d’être exigeant et ambitieux », a-t-il déclaré sur OL Play, avant la demi-finale contre Valenciennes, au Groupama Stadium, le 2 avril.

Le directeur sportif assure que Lyon se concentre sur la coupe de France

Le directeur sportif des Gones a assuré ensuite que Pierre Sage et son équipe prennent très au sérieux cette demi-finale. « Les joueurs seront prêts à aborder ce match avec une envie et une détermination sans faille. On va prendre ce match contre Valenciennes et on verra ensuite contre qui on jouera », a-t-il rassuré.

Le dirigeant rêve de gagner la coupe de France et il est certain que l’encadrement technique et les Gones aussi. David Friio se dit « totalement concentré sur le match contre Valenciennes ». De plus, il ne doute pas que « les joueurs et le staff de l’OL seront prêts » à jouer crânement cette rencontre. Si Lyon franchit la demi-finale, il affrontera le Paris Saint-Germain ou le Stade Rennais en finale.