FC Nantes : Antoine Kombouaré lâche déjà une grosse annonce sur son avenir

Antoine Kombouaré a officiellement fait son retour au FC Nantes après le départ de Jocelyn Gourvennec. A peine son arrivée actée mardi, le technicien français a lâché une grosse annonce sur son avenir.

Antoine Kombouaré au FC Nantes, le retour inattendu

C’est une information qui a fait l’effet d’une petite bombe dimanche. Moins d’un an après son départ, Antoine Kombouaré revient sur le banc du FC Nantes pour tenter de sauver la place du club dans l’élite. Le technicien kanak vient ainsi remplacer Jocelyn Gourvennec, qui n’arrive plus à stopper la spirale négative d’une équipe sous la menace persistante de la relégation.

Kombouaré a été présenté officiellement ce mardi, et il a expliqué les raisons qui l’ont convaincu d’accepter cette mission. Entre l’homme de 60 ans et le club canari, c’est une histoire d’amour qui dure depuis des lustres. Le natif de Nouméa a d’ailleurs rappelé que c’est à Nantes qu’il a passé ses « plus belles années en tant qu’entraîneur ».

Alors qu’il ne pensait pas revenir à la Beaujoire, Antoine Kombouaré a été surpris d’avoir été contacté par Waldemar Kita. Cependant, il assure être « prêt à replonger », tout en sachant qu’il a huit matchs à gagner. S’il connaît déjà 17 des 25 joueurs, l’ancien entraîneur du PSG sait aussi que « ce n’est pas une garantie de réussite ».

Kombouaré, déjà une annonce sur son avenir !

Mais face à l’instabilité qui règne au sein du FCN, une question taraude les supporters du club : Kombouaré sera-t-il là pour le long terme ? Ce dernier a rapidement levé le suspense. « Si Nantes tient le coup, je resterai ici », a répondu cash Antoine Kombouaré. Il a signé un contrat avec une clause identique à celle de son premier passage au club. En cas de descente du FC Nantes, il aura échoué dans sa mission.