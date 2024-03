Saint-Etienne sur le podium, comment Loïc Perrin a tout changé en 2024

L’AS Saint-Etienne s’est bien repositionnée dans la course pour la montée, grâce à la direction sportive du club. Une direction qui est en train de réussir son pari.

Loïc Perrin a réussi son recrutement en janvier

L’ASSE a changé complétement de visage depuis la nomination d’Olivier Dall’Oglio à la mi-décembre 2023. L’équipe a trouvé un nouveau souffle et un nouvel état d’esprit. Les recrues débarquées en janvier ont bonifié le groupe. Parlant de ces renforts, il faut tirer le chapeau à la direction sportive de Saint-Etienne. Elle a été bien inspirée dans son recrutement pendant le marché hivernal. Loïc Perrin a misé sur deux joueurs offensifs issus du même club : Irvin Cardona (26 ans) et Nathanaël Mbuku (22 ans). Ils sont prêtés par le FC Augsbourg, club de Bundesliga. Le pari était pourtant risqué, car l’avant-centre et l’ailier n’avait pas de temps de jeu en Allemagne. Ils sont donc arrivés à Saint-Etienne à court de rythme. Mais ils ont vite été sublimés par l’environnement stéphanois, la confiance et le discours d’Olivier Dall’Oglio.

Cardona est l’actuel meilleur buteur des Verts en 2024, avec 5 buts et 1 passe décisive en 10 matchs disputés en Ligue 2. Nathanaël Mbuku est aussi décisif. Il a inscrit 3 buts et a délivré une passe. Il monte surtout en puissance, car il a été auteur d’un doublé et d’une passe décisive, lors du dernier match remporté par l’ASSE à Bastia (4-0). Le directeur sportif et l’entraineur ont également eu le nez creux en faisant revenir Yvann Maçon, qui était prêté au Maccabi Tel-Aviv en Israël. Il était pourtant indésirable sous les ordres de Laurent Batlles et en conflit avec une partie des supporters. Finalement, le solide défenseur latéral a donné raison à Loïc Perrin et Olivier Dall’Oglio, grâce à ses prestations satisfaisantes. À l’aise à droite comme à gauche, Yvann Maçon offre plusieurs solutions à l’entraineur dans les couloirs.

Olivier Dall’Oglio a su relancer la machine à Saint-Etienne

En somme, ces trois recrues répondent aux attentes de la direction de Saint-Etienne. Grâce à leur apport, l’équipe a désormais un collectif fort. Comme le témoignent les derniers résultats des Verts. L’équipe d’Olivier Dall’Oglio est sur une série d’invincibilité de 5 victoires et un nul et est remontée sur le podium, précisément à la 3e place. Décrochés un temps dans la course pour la montée en Ligue 1, les Verts se sont relancés dans la course et sont plus que jamais un prétendant sérieux pour le retour dans l’élite.

Ils visent maintenant la deuxième place de Ligue 2, qualificative directement en Ligue 1. Le capitaine Anthony Briançon et ses coéquipiers n’ont que 2 points de retard sur Angers SCO, le dauphin de l’AJ Auxerre, à 9 journées de la fin du championnat. En attendant l’issue de la saison, le board de Saint-Etienne a fait une grande part. Il a presque réussi son pari, en ayant remis l’équipe en marche à la suite du limogeage de Laurent Batlles.