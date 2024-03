Lyon veut garder Lacazette, ses courtisans saoudiens ne lâchent pas prise

Que va-t-il se passer pour Alexandre Lacazette cet été ? Lyon va-t-il le laisser filer en Arabie Saoudite où il est très convoité ou le garder comme il l’a fait cette saison ?

Mercato : Lyon veut conserver Alexandre Lacazette

Contrairement à Corentin Tolisso, Dejan Lovren et Anthony Lopes, que L’Équipe annonce parmi les joueurs dont Lyon cherche à se séparer, afin de réduire sa masse salariale, Alexandre Lacazette est toujours dans les plans du club rhodanien, pour la saison. John Textor veut le garder selon le média. Il a pourtant le plus gros salaire du vestiaire des Gones et n’a plus qu’une saison de contrat entre Rhône et Saône.

Selon les chiffres publiés par le quotidien sportif, ce jeudi, il perçoit 500 000 euros par mois à l’OL. Cependant, « les dirigeants veulent le conserver, car personne n’est capable de mettre autant de buts que lui », d’après Hugo Guillemet.

Les Saoudiens toujours en embuscade pour le buteur de Lyon

Grâce à ses performances (14 buts et 2 passes décisives cette saison), l’avant-centre de 32 ans est toujours très courtisé dans le Golfe, d’après le quotidien sportif. La direction lyonnaise lui avait déjà fermé la porte de sortie l’été dernier. Ce sera encore le cas pendant le mercato estival 2024, à en croire la source.

Il n’empêche que les clubs saoudiens sont restés en embuscade pour recruter Alexandre Lacazette. Refoulés l’été dernier, ils sont prêts à revenir à la charge, dès l’ouverture du marché d’été prochain. Lyon pourra-t-il encore résister au harcèlement des prétendants de son capitaine ? Rendez-vous en juin.