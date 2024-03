Un attaquant prêté ferme la porte à un retour au RC Lens

Le RC Lens a envoyé en prêt plusieurs joueurs en manque de temps de jeu dans son effectif. L’un d’eux, ayant retrouvé du succès et de la réussite dans son club, n’est pas prêt à retrouver le groupe de Franck Haise.

Adam Buksa à la relance à Antalyaspor

Pas vraiment dans les plans de Franck Haise au RC Lens, l’attaquant de 27 ans n’avait pas d’autres choix que d’accepter de partir en prêt pour se relancer et avoir du temps de jeu. Un pari gagné pour Adam Buksa qui retrouve ses bonnes sensations du côté d’Antalyaspor, en Turquie. Depuis son arrivée, le Polonais a retrouvé un statut de titulaire et de la confiance devant les buts.

En un peu plus de six mois, Adam Buksa compte déjà treize réalisations et deux passes. Auteur de huit petites apparitions avec le RC Lens après son départ des Etats-Unis, il en est déjà à 27 du côté d’Antalyaspor. De quoi dire qu’il profite à fond de son prêt pour se refaire la cerise après sa saison ratée au RC Lens.

Adam Buksa pas ouvert à retour au RC Lens

L’attaquant polonais est en prêt d’une saison avec option d’achat à Antalyaspor. On parle d’environ 4,5 d’euros à payer par le club turc pour rendre son prêt permanent. Cependant, difficile de voir le club rouge et blanc le conserver dans la mesure où le club d’Antalya est frappé d’une interdiction de recrutement par la FIFA pour les trois prochaines fenêtres de transfert.

Face à cette situation, l’avenir paraît flou pour Adam Buksa qui n’a plus l’intention de revivre sa galère du RC Lens où il devait se battre avec la concurrence de Loïs Openda et Wesley Saïd, le premier n’étant plus à Lens. En attendant la fin de la saison, il assure ne pas savoir où il jouera la saison prochaine.

Mais s’il y a une chose dont il est convaincu, c’est qu’il ne reviendra pas chez les Sang et Or. « Si je devais parier, à mon avis je ne jouerai pas au RC Lens », a clairement indiqué Buksa.