Brice Samba et ses coéquipiers du RC Lens ont lâché des points lors de leur déplacement sur la pelouse de Reims dans le cadre de la 22e journée de Ligue 1.

Reims-RC Lens : Brice Samba en colère

Le gardien du RC Lens, Brice Samba a vivement critiqué l’utilisation de la VAR, à la fin de la rencontre entre son club et celui de Reims. Il a poussé ce coup de gueule suite au tacle de Joseph Okumu sur Frankowski. Malgré l’intervention de la VAR, le défenseur de Reims a écopé d’un carton jaune et non le rouge. Cette décision de l’arbitre Benoît Millot a provoqué la colère de Brice Samba

Selon lui, chaque arbitre prend sa décision comme il le veut. Il plaide pour l’instauration d’une règle claire applicable à tous.

« Il y a trop d’incohérences dans l’utilisation du VAR. Je pense que c’est vraiment propre à chaque arbitre, et c’est ça qui est dommage. Je pense que pour faciliter, qu’il y ait moins de plaintes, il devrait y avoir une règle d’or pour tout le monde. Si c’est au-dessus de la cheville, c’est rouge quoiqu’il arrive, quelle que soit la situation », a déclaré le gardien.

« Je suis désolé, mais c’est rouge ce soir. On a tous revu l’action dans le vestiaire, c’est rouge à 100 %. On ne comprend pas. On demande plus de clarté. À ce rythme-là, toutes les équipes vont se plaindre, c’est le bordel », a-t-il ajouté.

Franck Haise fustige la décision arbitral

Le coach de Lens Franck Haise a, lui aussi, critiqué la décision de l’arbitre. Il estime que Joseph Okumu devrait prendre un carton rouge suite à son énorme tacle sur Frankowski. « C’est possible de faire des erreurs, d’accord en direct avec la vitesse, c’est compliqué à juger, mais quand la VAR vous appelle, et que l’image est nette, je ne sais pas quoi dire », a déclaré Haise.

Haise a exprimé son indignation suite à cette décision de l’arbitre. « Je pense qu’on ne verra pas les arbitres. Il faut attendre une jambe cassée ? Qu’est-ce qu’il faut attendre en fait ? Qu’est-ce qu’il faut de plus ? Il est appelé par la VAR, alors qu’à Nantes, les deux pieds sur le genou de notre joueur, il n’y a pas faute, et pas de VAR. Et là, il peut lui casser la jambe », a déploré le coach de Lens.

Le match entre Reims et Lens s’est soldé par un nul 1-1.