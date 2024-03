Un génie va signer au PSG, les premiers détails du contrat tombent

En pleine préparation de l’avenir sans Kylian Mbappé, le PSG s’apprête à faire signer un nouveau génie du football français. Les détails du deal ont fuité.

Un titi impressionne déjà chez les Bleus

Véritable de la saison au Paris Saint-Germain, Warren Zaïre-Emery est devenu titulaire indiscutable à seulement 17 ans depuis l’avènement de Luis Enrique sur le banc. Auteur de solides prestations, le jeune milieu de terrain, qui a fêté ses 18 ans le 8 mars dernier, a convaincu Didier Deschamps qui l’a appelé en sélection en novembre dernier.

Enchaînant les records de précocité, il est le plus jeune joueur de l’histoire du Paris SG, et des Bleus depuis 1914. Présent en conférence de presse ce jeudi, Aurélien Tchouaméni, milieu de terrain du Real Madrid et de l’équipe de France, s’est littéralement enflammé pour son jeune compatriote qu’il voit comme un super joueur.

« On a discuté un petit peu, ce que je vois sur les séances c’est ce que je vois quand je le regarde jouer. C’est un super joueur et on est contents de l’avoir », a déclaré le joueur de 24 ans. Conscient de tenir entre ses mains un diamant brut, le Paris Saint-Germain met les bouchées doubles pour prolonger rapidement son contrat.

Le nouveau contrat XXL de Warren Zaïre-Emery

Warren Zaire Emery during the Ligue 1 football match between Paris Saint-Germain and Stade Rennais at the Parc des Princes stadium in Paris, France on February 25, 2024. Photo by Lionel Urman/ABACAPRESS.COM – Photo by Icon Sport

Actuellement lié au Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2025, Warren Zaïre-Emery devrait prolonger pour plusieurs années supplémentaires avec son club formateur. Selon des sources proches du dossier, le natif de Montreuil aurait donné son accord pour un nouveau bail jusqu’en 2029. D’après les informations du quotidien L’Équipe, cette prolongation va offrir à Zaïre-Emery de bénéficier d’une augmentation significative de son salaire.

En effet, le nouveau chouchou du Parc des Princes devrait prochainement se placer dans le Top 10 des plus gros revenus du vestiaire du club de la capitale française. Selon les chiffres dévoilés par le journal sportif ce jeudi, Nordi Mukiele occupe la 10e place des joueurs les mieux payés du PSG avec un salaire de 700.000 euros par mois. Warren Zaïre-Emery devrait donc bientôt toucher le jackpot au Paris SG.