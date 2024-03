Les clubs de Ligue 1 maintiennent la pression sur l’arbitrage

Les clubs de Ligue 1 ont pris leurs responsabilités. Ils ont demandé ouvertement la démission d’Antony Gautier, directeur technique de l’arbitrage de la FFF par intérim.

Dix-sept clubs de Ligue 1 demandent la démission d’Antony Gautier

Non satisfait après le changement opéré à la tête de la direction de l’arbitrage professionnel, les clubs de la Ligue 1 ont demandé, presque à l’unanimité, le départ d’Antony Gautier, le départ du Directeur technique de l’arbitrage de la Fédération française de football (FFF). Leur décision a été prise au cours d’une réunion autour de la question de l’arbitrage, en l’absence d’un club. Dix-sept clubs sur les 18, que compte la Ligue 1, ont exigé la démission du responsable, dans une lettre ouverte.

« Les clubs demandent le changement de Monsieur Antony Gautier, l’actuel directeur de l’arbitrage de la Fédération française de football (FFF), avec qui le dialogue et la confiance sont définitivement rompus », ont écrit les clubs de l’élite, comme le rapporte L’Équipe.

Ces dirigeants veulent la peau d’Antony Gautier, qui assure l’intérim de Stéphane Lannoy, licencié il y a quelques jours, jusqu’à la fin de la saison. « L’exigence quotidienne demandée au sein des clubs doit être partagée par le troisième protagoniste du match : l’arbitrage et ses acteurs, sur qui reposent une part prépondérante dans la qualité et le résultat d’un match », ont expliqué les clubs, tout en rappelant leur participation, à hauteur de 17 millions d’euros, au budget de l’arbitrage.

Les club de Ligue 1 demande la diffusion de l’audit

Pour finir, les 17 ont demandé dans leur courrier, la diffusion « de l’audit menée par Madame Dominique Laurent et transmis au Comex de la FFF, ainsi que les mesures proposées qui pourront servir de base de réflexion, de discussion et d’évolution entre toutes les parties concernées et notamment une réorganisation et une redéfinition du rôle très ambigu de la Commission fédérale des arbitres (CFA) ». Les dirigeants du football français sont en effet agacés par les nombreuses contestations et les polémiques suscitées par les décisions des arbitres.