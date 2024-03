OM : Des précisions sur les déclarations polémiques de Vitinha

Deux mois après son arrivée au Genoa, ​​Vitinha ne manifeste pas d’empressement à revenir à l’OM. Et ses déclarations récentes passent dans la cité phocéenne.

Vitinha déplore la forte pression à l’Olympique de Marseille

Le passage de Vitinha à l’Olympique de Marseille est loin d’être considéré comme une réussite, malgré le montant de son transfert record. Arrivé de Braga pour près de 32 millions d’euros en janvier 2023, l’attaquant portugais n’a pas réussi à justifier cette somme par ses performances sur le terrain. Avec seulement six buts et quatre passes décisives en 43 matchs avec l’OM, ​​il est souvent cité comme l’une des grosses déceptions du club phocéen.

Lors du dernier mercato hivernal, Vitinha a été envoyé en prêt au Genoa. Mais même là-bas en Italie, le joueur de 24 ans peine à réussir à retrouver son meilleur niveau, n’ayant marqué qu’un seul but en six apparitions. Malgré ces statistiques peu flatteuses sur le plan sportif, l’attaquant semble avoir retrouvé une certaine sérénité mentale, comme en témoigne ses déclarations dans une interview accordée à La Gazzetta dello Sport.

Dans ses propos, Vitinha évoque les défis auxquels il a été confronté lors de son arrivée à Marseille, notamment le poids du prix de son transfert, les attentes élevées, l’adaptation à un nouveau pays et des difficultés familiales. Cependant, il reconnaît que cette expérience lui a permis de « grandir et d’apprendre », même si les résultats sur le terrain n’ont pas été à la hauteur des attentes. « Il y avait énormément de pression sur moi », a-t-il dénoncé.

Vitinha ressent plus d’affection et de soutien au Genoa

Face à cette situation compliquée à l’Olympique de Marseille, Vitinha a senti « le besoin de s’en aller ». Il a alors rejoint le Genoa, où il estime avoir trouvé un environnement propice à son épanouissement. « Ici, il y a des gens qui m’aiment, me soutiennent et m’aident. Cela représente beaucoup », a-t-il déclaré. Il est difficile de ne pas voir dans ses propos une pique subtile envoyé à l’OM.

Contrairement à certains clubs qui mettent sur des résultats immédiats, le Genoa semble adopter une approche plus patiente et ciblée sur le développement des joueurs et du groupe. Cette approche est très apprécié par Vitinha. Ce dernier reste déterminé à progresser et à exploiter son potentiel, même s’il reconnaît que son passage à l’OM n’a pas été aussi fructueux que prévu. Il reste à voir comment il pourra rebondir et contribuer au succès de son équipe.