Vitinha lâche une grosse annonce sur son avenir à l’OM

Prêté en janvier dernier au Genoa, en Italie, Vitinha semble avoir trouvé ses repères et performe en Serie A. Alors que son avenir devrait être tranché à la fin de la saison et de son prêt, le Portugais reste dubitatif.

Vitinha se sent bien à Gênes

Gênes lui va bien. En un peu plus de deux mois, Vitinha s’est déjà fait une place de choix dans l’équipe des Rossoblu. Avec le Genoa, le Portugais a même marqué un but lors des six matchs disputés jusqu’à présent. Le joueur de 24 ans s’en réjouit, alors qu’il traverse peut-être son meilleur moment depuis quelques mois.

Dans une interview à Il Secolo XIX, il a remercié le club pour le soutien qu’il lui a apporté en dehors du terrain dans un moment compliqué pour sa famille. Vitinha a indiqué qu’il avait « senti que Gênes pouvait être le bon choix » pour se retrouver, et « cela s’est avéré être vrai ». Il lui reste encore neuf matchs à jouer avec le club italien avant la fin de son prêt.

Vitinha s’en remet à l’OM pour son avenir

Vitinha serait ainsi heureux de rester au Genoa, où il a été prêté avec option d’achat jusqu’en juin par Marseille. Cependant, le prix pour le conserver définitivement dépasse les 20 millions d’euros, les deux clubs devront donc trouver un accord, notamment d’un point de vue économique.

Pour le joueur, qui se réjouit d’avoir « trouvé le vrai Vitinha », la décision revient à l’OM de Pablo Longoria. Les deux clubs se rencontreront pour discuter de l’avenir de l’attaquant portugais.