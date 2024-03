Mercato OM : La grosse mise au point du Genoa pour Vitinha

Prêt été hiver par l’OM, Vitinha peine à s’imposer au Genoa en cette seconde partie de saison. L’entraîneur du club italien s’est exprimé sur sa situation.

Mercato OM : Alberto Gilardino calme le jeu autour de Vitinha

Depuis son départ de l’Olympique de Marseille lors des ultimes heures du mercato hivernal, Vitinha peine à trouver sa place au sein de l’effectif du Genoa. Malgré son statut de recrue la plus chère de l’histoire de l’OM, avec un transfert s’élevant à 25 millions d’euros plus 7 millions de bonus, l’attaquant portugais n’a pas réussi à obtenir davantage de temps de jeu sous ses nouvelles couleurs. Ses apparitions se limitent à quelques brèves minutes lors des trois derniers matchs, et le joueur de 23 ans est resté sur le banc pendant toute la durée de la rencontre contre l’Udinese.

Cette situation décevante compromet déjà les chances de Vitinha de voir son option d’achat de 25 millions d’euros levée d’ici la fin de la saison. Son entraîneur, Alberto Gilardino, a néanmoins tenté de motiver sa nouvelle recrue offensive ainsi que d’autres coéquipiers en difficulté, tels que les anciens Marseillais Kevin Strootman et Ruslan Malinovskyi.

Alberto Gilardino compte toujours sur Vitinha

Présent en conférence de presse, l’entraîneur italien a souligné l’importance de l’attitude et du comportement des joueurs même lorsqu’ils jouent peu ou pas du tout. Il a salué leur détermination à faire une différence, même lorsqu’ils ne sont sur le terrain que pour de courtes périodes. Cette attitude, selon lui, témoigne de la « force de l’équipe » et de la culture de travail du club.

Malgré les difficultés rencontrées par Vitinha et d’autres joueurs en mal de temps de jeu au Genoa, Alberto Gilardino compte sur eux pour avoir un véritable impact et contribuer à la performance de l’équipe. Il a insisté sur l’importance de maintenir cette culture de travail forte jusqu’à la fin de la saison.