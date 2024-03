Foot Mercato : Le RC Lens fonce sur ce crack béninois

Un défenseur béninois pourrait rejoindre le RC Lens lors du prochain mercato estival. Les dirigeants du RC Lens flairent le coup depuis quelques semaines.

Le RC Lens chute avant la trêve internationale

La première recrue estivale du RC Lens pourrait être un international béninois. Les Sang et Or veulent attirer de nouveaux joueurs talentueux pour renforcer l’équipe du club la saison prochaine. Les hommes de Franck Haise ne sont pas très performants cette saison comme ils l’ont été la campagne dernière. Ils évoluent en dent de scie. Les Lensois ont glané deux succès consécutifs contre l’Olympique lyonnais (0-3) et le Stade Brestois (1-0).

Mais ils ont été laminés à domicile par l’OGC Nice le samedi dernier pour le compte de la 26e journée du championnat de France. Le RC Lens occupe provisoirement la 6e place au classement avec 42 points. Les Sang et Or doivent rafler des points pendant ce sprint final pour valider leur ticket pour une compétition européenne la saison prochaine.

Un défenseur béninois bientôt au RC Lens ?

Un international béninois serait sur les tablettes du RC Lens. Le jeune défenseur Rachid Moumini livre de belle performance avec son club béninois, Ayema FC basé à Porto-Novo. Il a été l’une des révélations de la Coupe d’Afrique des Nations U20 en 2023. Le latéral droit avait brillé lors de cette compétition continentale qui s’est déroulée en Égypte. Ses qualités techniques lui ont permis de retrouver l’équipe première du Bénin dirigée par le technicien franco-allemand, Gernot Rohr.

Il est retenu pendant cette trêve internationale pour disputer les matchs amicaux du Bénin à Amiens, ce samedi 23 mars 2024 contre la Côte d’Ivoire et mardi prochain face au Sénégal. Selon les informations du compte Insider Bénin Football, le profil du joueur aurait plu à la direction lensoise. Elle serait prête à le signer. Rachid Moumini pourrait parapher un contrat de cinq ans avec le RC Lens.