FC Nantes : Et le pire entraîneur de l'ère Kita est....

Publié le 16 février 2021 à 19:05

Depuis que Waldemar Kita a pris la tête du FC Nantes en 2007, le banc des Canaris a vu défiler les entraîneurs. Dans un récent sondage les lecteurs de Ouest-France ont voté parmi 16 noms pour choisir leur meilleur et leur pire coach passé par Nantes. Retour sur les tops et flops de l'ère Kita.

Les meilleurs et les passables

Par intermittence, le FC Nantes a connu des entraîneurs qui ont réussi leurs missions au club. Parmi les plus notables de l'ère Kita, Sergio Conceiçao, Michel Der Zakarian ou encore Claudio Ranieri.

Michel Der Zakarian : Lorsque Waldemar Kita reprend le FC Nantes, le coach des Canaris est Michel Der Zakarian. Son premier "mandat" s'était soldé par un succés avec le remontée de Nantes en Ligue 1. Il quitte le club juste après, pour y retourner en 2012. Der Zakarian qui a connu les sommets en tant que joueur avec le FC Nantes avec qu'il remporte le championnat de France en 1983, compte dans son bilan deux montées du FCN en Ligue 1 et trois maintiens, malgré les différents problèmes rencontrés avec la direction de la Maison Jaune et une interdiction de recrutement (2014-2015), qui ne rendaient pas la tâche facile. Il quitte le club en 2016, sans avoir créé de révolution dans le jeu, mais en ayant assuré l'essentiel et en ayant gagné le respect des supporters à la Beaujoire.

Sergio Conceiçao : Le Portugais qui était venu remplacer René Girard qui n'était resté en poste que quelques mois, a d'emblée conquis les Nantais. Arrivé en décembre 2016 le coach a tout de suite fait monter le FC Nantes en puissance en déployant un jeu ambitieux, tellement qu'il rate de peu les places européennes en fin de saison. Nantes finit à la 7e place du championnat de Ligue 1 avec : 12 victoires, 5 matchs nuls et 6 défaites. Le meilleur bilan de l'équipe époque Kita. Cependant la fin est douce-amère pour les Canaris, car Conceiçao après avoir signé une prolongation au club jusqu'en 2020, finit par partir à la fin de la saison (juin 2017), tenté par le challenge au FC Porto, son club de coeur.

Claudio Ranieri et Vahid Halilhodžić : L'Italien a fait de son mieux, malgré les critiques et les doutes émis par un certain Raymond Domenech en raison de son âge. Le Mister n'a fait qu'une saison (2017-2018) où les Jaune finissent à une place correcte au classement (9e). L'ancien international yougoslave et joueur du FCN, de son côté réussit à maintenir l'équipe (2018-2019) avant de décider de plier bagages. " Coach Vahid " ayant senti le vent tourner.

Les gros flops du FC Nantes

Il est certainement plus difficile de piocher dans la liste des échecs que dans celle des succès. Il faut dire que le banc du FCN a connu un certain nombre d'erreurs de casting, entre Elie Baup, Gernot Rohr, Baptiste Gentili, Landry Chauvin, ou encore Philippe Anziani.

Miguel Cardoso : Venu pour remplacer Claudio Ranieri, Cardoso est parti aussi vite qu'il était arrivé (juin - septembre 2018), après 8 matches, une seule victoire, 3 matches nul et 4 défaites. Celui qui était supposé révolutionner le football des Canaris et renouer avec le jeu à la nantaise, n'aura pas eu le temps finalement de faire grand chose au club, il est reparti dépité, couvert des critiques de son président Waldemar Kita.

Élie Baup : Arrivée la saison de la montée du FCN en Ligue 1 après une année passée en Ligue 2, il n'a tenu qu'une saison et a fait ses bagages au lendemain de la relégation du FC Nantes (2008-2009).

Christian Gourcuff : Il a débarqué pour une pige au FC Nantes en août 2019 alors qu'il avait pris sa retraite, mais il aurait bien pu s'en passer. Venu succéder à Coach Vahid, le Breton a tenu tant qu'il le pouvait avant de péricliter avec son équipe jusqu'à la catastrophe face à Strasbourg le 6 décembre (4-0) 2020. Il est limogé après 13 journées de championnat.

Raymond Domenech : Encore un qui aurait mieux fait de rester en retraite. Arrivé fin décembre 2020, l'ex-sélectionneur des Bleus ne semble pas savoir où il vient de mettre les pieds. Dès sa première conférence de presse il la joue zen, alors que l'équipe coule. Une nonchalance dont il ne se départira pas et qui lui sera fatale. Après 7 matches sur le banc nantais, Domenech n'a gagné aucun de ses 5 premiers matches. Le pire bilan pour un coach dans l'histoire du FC Nantes. Son remplaçant, Antoine Kombouaré n'aura pas à craindre cette statistique, puisqu'il vient de l'emporter lors de son premier match sur le banc face à Angers (1-3). L'avenir dira ce qu'il adviendra de Kombouaré par la suite à Nantes.













Par Hind