Le calendrier de Saint-Etienne favorable pour le sprint final ?

L’AS Saint-Etienne a encore une bonne semaine devant elle, avant le sprint final. La bonne nouvelle ? Le calendrier des Verts ne semble pas assez compliqué.

La montée reste ouverte pour une dizaine d’équipes

Profitant de la trêve internationale, l’AS Saint-Etienne se prépare activement pour la dernière ligne droite de la course pour la montée en Ligue 1. L’ASSE (3e avec 48 points) est dans le starting-block pour le sprint final, avec le leader l’AJ Auxerre (55 points), son dauphin Angers SCO (50 points) et le Stade Lavallois (4e avec 48 points).

Cinq autres clubs sont également en embuscade. Ce sont : Rodez (43 points), Guingamp, Paris FC, Caen et Amiens (42 points chacun). La lutte pour la montée reste ouverte pour toutes ces équipes, car il reste encore 9 journées à disputer, soit 27 points en jeu.

Saint-Etienne n’affrontera que 3 concurrents directs

Mais dans cette bataille, il faut noter que l’ASSE, en plus de son statut de meilleure défense du championnat (23 buts concédés en 29 journées), a un calendrier favorable. Elle affrontera seulement trois des concurrents directs, cités plus haut. Cela successivement. D’abord le SM Caen (27 avril), puis l’EA Guingamp (4 mai) et Rodez AF (11 mai).

Bien avant, l’équipe d’Olivier Dall’Oglio va en découdre avec la lanterne rouge Valenciennes, Concarneau (17e), Ajaccio (12e), Bordeaux (13e) et Grenoble (10e). Saint-Etienne bouclera la saison face à Quevilly-Rouen (19e), le 18 mai. Remontés sur le podium avant le trêve de mars, les Stéphanois visent une qualification directe en Ligue 1, sans passer par les barrages.