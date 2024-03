Ligue 1 : ça chauffe, le patron des arbitres Antony Gautier bientôt limogé ?

De nombreux clubs de Ligue 1 pestent contre l’arbitrage dans le championnat français. 17 clubs réclament la démission du directeur de l’arbitrage de la Fédération française de football, Antony Gautier.

Antony Gautier a de sérieux ennuis

Ça sent mauvais pour le directeur de l’arbitrage de la Fédération française de football, Antony Gautier. Ce dernier n’est plus en odeur de sainteté en championnat de France. La preuve, 17 clubs de Ligue 1 sont en colère et demandent sa démission. Il a pris les rênes de l’arbitrage en remplacement de Stéphane Lannoy viré. Il a été nommé pour assurer l’intérim jusqu’à la fin de saison.

« L’arbitrage de notre Ligue 1 ne semble pas aujourd’hui au niveau des enjeux, comme l’illustrent les nombreuses erreurs et polémiques, chaque week-end, sur la quasi-totalité des pelouses de Ligue 1. Les images fournies par le VAR et à la disposition des arbitres les rendent encore plus incompréhensibles, encore moins acceptables », ont indiqué les clubs dans un communiqué publié le vendredi 22 mars 2024

Les 17 clubs se sont réunis et ont réclamé la démission de Gautier. Les clubs fustigent le manque de dialogue et de confiance. « Les clubs demandent le changement de Monsieur Antony Gautier, l’actuel directeur de l’arbitrage de la Fédération française de football (FFF), avec qui le dialogue et la confiance sont définitivement rompus », ont-ils ajouté,

Les pensionnaires de Ligue 1 veulent comprendre la gestion de la Commission fédérale des arbitres (CFA). Ils demandent la diffusion de l’audit mené par Dominique Laurent et transmis au Comité Exécutif de la Fédération française de football.

Antony Gautier annonce 4 grands changements concernant l’utilisation de la VAR

Ces clubs expriment leur colère quelques jours après l’annonce de quelques mesures prises pour améliorer l’arbitrage en Ligue 1. Dans une interview accordée à L’Equipe, le directeur de l’arbitrage, Antony Gautier a annoncé certains changements concernant l’utilisation de la VAR, et il a dévoilé la date du premier match avec sonorisation.

« J’ai fixé aux arbitres quatre grandes orientations techniques. 1. Priorité absolue à prendre vos responsabilités, sans attendre l’assistance vidéo. 2. Accompagner le déroulement de la rencontre en favorisant le jeu et le spectacle, avec ouverture et disponibilité auprès des acteurs. 3. Rester ferme sur les incontournables (fautes grossières, mise en danger d’un adversaire, anéantissement d’une action de but…). 4. C’est la nouveauté : le recours à l’assistance vidéo à des fins managériales dans des moments particuliers », a-t-il expliqué.

Le premier match avec sonorisation sera celui de la finale de Coupe de France.