Mercato : Chelsea en passe de boucler un transfert à Lyon

Chelsea serait tout proche de boucler un transfert à Lyon, alors que le mercato d’été n’est pas encore ouvert.

Mercato : Accord en vue entre Sonia Bompastor et Chelsea

Chelsea et Lyon sont en quarts de finale de la Ligue des champions féminine. Les deux clubs ont pris une option sur la qualification pour les demi-finales. Chelsea a étrillé l’Ajax à Amsterdam (3-0) à l’aller, tandis que les Lyonnaises se sont imposées face à Benfica au Portugal (2-1). Néanmoins, il n’y aura pas de confrontation entre le club anglais et son homologue français en demi-finale.

Ils se croiseraient seulement en finale. Finaliste en 2021, Chelsea est en quête de son premier sacre européen. Contrairement à Lyon, déjà vainqueur de la Women’s Champion League, 8 fois. Mais avant la probable finale inédite entre les Bleues et les Fenottes, une première bataille les opposent déjà. Chelsea sera sur le point de recruter l’entraîneuse lyonnaise, Sonia Bompastor (43 ans).

D’après les informations d’ESPN, le club londonien et la technicienne sont tout proches de trouver un accord. Les positions se sont rapprochées entre les parties ces derniers jours, à en croire le média américain. Chelsea est en effet à fond sur l’ancienne internationale française pour remplacer d’Emma Hayes (47 ans). Après 12 années consécutives passées sur le banc du club, cette dernière va diriger la sélection nationale des États-Unis, à la fin de la saison européenne.

Sonia Bompastor botte en touche sur sa probable signature à Chelsea

Cependant, Sonia Bompastor avait esquivé la question sur l’intérêt de Chelsea. « Ma principale préoccupation est à 100 % dans cette fin de saison avec beaucoup de matchs, des objectifs importants », avait-elle déclaré, début mars, sur son avenir. On est toutes compétitrices et ce qui nous importe le plus est d’aller chercher les victoires et les titres ».

Nommée à la tête de l’Olympique Lyonnais féminin en avril 2021, Sonia Bompastor a tout gagné avec l’équipe de Lyon. Elle a remporté la Ligue des champions (2022), le championnat de France (2022 et 2023), la Coupe de France (2023) et le Trophée des championnes (2022 et 2023). Cette saison, les Fenottes peuvent réaliser le doublé championnat et Coupe d’Europe.