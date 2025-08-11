OM : Quentin Merlin brise le silence sur son transfert au SRFC

Ce lundi, Quentin Merlin a été présenté aux supporters du Stade Rennais. L’ancien joueur de l’OM affirme que le fait de rejoindre le SRFC n’est pas du tout une régression.

Mercato OM : ce que dit Quentin Merlin de sa signature au SRFC

Sous le maillot de l’OM, Quentin Merlin a disputé 46 bons matchs toutes compétitions confondues avant de faire ses valises pour rejoindre le club de Rennes. Malgré ses bons et loyaux services à l’Olympique de Marseille, Roberto De Zerbi ne faisait plus de lui une priorité, raison pour laquelle il a été cédé par le club phocéen au Stade Rennais.

Ce lundi, jour de sa présentation, Merlin est revenu sur son départ tout en évaluant la trajectoire de sa carrière. Pour lui, le Stade Rennais est un club « attractif » avec de belles ambitions, capable de lui permettre de s’épanouir pleinement en tant que joueur.

« Pour la suite de ma carrière, c’était important d’avoir des responsabilités plus importantes », a-t-il confié, après avoir évoqué ses nombreux échanges et le degré de confiance qui lui a été témoigné par les dirigeants bretons. L’arrière gauche de 23 ans estime que partir de l’Olympique de Marseille pour le SRFC est loin d’être une régression. Il a affirmé que son objectif est de « dominer » sa carrière et que rejoindre le Stade Rennais est « un choix évident ».

À la question de savoir si le fait d’avoir évolué chez le rival, le FC Nantes, était un frein à son engagement avec le club rennais, il a répondu : « Non, ce n’était pas un frein. C’est ma carrière et je veux la dominer comme je veux. »

En signant au Stade Rennais, qu’il considère comme un bon choix, Quentin Merlin espère faire aussi bien qu’Adrien Truffert, à qui il succède au poste d’arrière gauche. Il a toutefois l’intention de travailler pour faire « plus » que l’actuel joueur de l’AFC Bournemouth.