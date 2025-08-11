Coup de théâtre à l’OM : Amine Gouiri dans la tourmente

Les statuts changent à une vitesse lumière à l’OM. Et Amine Gouiri l’apprend à ses dépens. Le retour de Pierre-Emerick Aubameyang a jeté une ombre sur sa titularisation à Marseille.

Amine Gouiri vers un déclassement à l’OM

Amine Gouiri est arrivé à l’Olympique de Marseille en janvier 2025 dans le costume de sauveur. L’attaquant algérien a enchanté le Vélodrome avec 10 buts en 14 matchs, dont un retourné acrobatique sensationnel. Il est rapidement devenu l’avant-centre incontesté de l’OM. Mais la roue tourne vite sur la Canebière, et le statut de Gouiri est désormais menacé.

Ce revirement soudain est causé par le come-back de Pierre-Emerick Aubameyang. L’attaquant gabonais a rebattu toutes les cartes. Il s’est déjà mis en évidence les contreperformances mitigées d’Amine Gouiri durant la préparation estivale (1 but en 6 matchs). L’ancien Stéphanois a été acclamé lors du dernier match amical contre Aston Villa (3-1), tandis que l’ex-Rennais est sorti dans une quasi-indifférence

La venue d’Aubameyang rebat les cartes

La concurrence à la pointe de l’attaque est devenue un sujet de débat à Marseille. Et la période de grâce de Gouiri semble terminée. Roberto De Zerbi tente de calmer les choses. L’entraîneur italien a assuré qu’il n’y avait « pas de hiérarchie stricte » et que Gouiri était même « avantagé ». Aubameyang a quant à lui évoqué la possibilité de former un « super duo ». Ces déclarations visent à apaiser les tensions avant le début de la saison.

Toutefois, la pression est là. Amine Gouiri doit désormais faire face à un véritable test mental : la concurrence d’un poids lourd en attaque. Cette rivalité, si elle est bien gérée par De Zerbi, pourrait être un mal pour un bien, poussant les deux hommes à se surpasser. Dans le cas contraire, l’un d’eux se sacrifié.