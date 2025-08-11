PSG vs Tottenham : Luis Enrique avec un retour de poids

Le PSG ira défier Tottenham en Supercoupe. Et l’équipe de Luis Enrique enregistre le retour d’un de ses atouts majeurs en attaque. Ousmane Dembélé a réintégré l’entraînement collectif.

PSG : Ousmane Dembélé de retour pour la Supercoupe d’Europe

48 heures avant le choc PSG vs Tottenham en Supercoupe d’Europe, Luis Enrique reçoit une bonne nouvelle. L’entraîneur parisien pourra compter sur son meilleur atout offensif, Ousmane Dembélé. L’attaquant français a repris l’entraînement collectif ce lundi. On peut l’apercevoir sur les images publiées sur le site du club.

Ousmane Dembélé avait manqué les dernières séances en raison d’un virus. Mais il semble désormais apte pour affronter Tottenham mercredi prochain à Udine. Ce retour est un véritable soulagement pour Luis Enrique. Le coach du PSG récupère ainsi un élément clé de son attaque au moment le plus opportun.

La présence d’Ousmane Dembélé offre plus d’options et de créativité sur le front de l’attaque parisienne pour ce premier rendez-vous cde la saison. Tandis que les Spurs doivent faire face à une cascade de blessures. Notamment avec la perte de James Maddison. Les champions de France abordent ainsi ce match avec un moral renforcé et une confiance accrue suite au retour de Dembélé.