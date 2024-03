OM : Avant le Classique contre PSG, l’hécatombe continue à Marseille

À quelques jours du Classique contre le PSG, Jean-Louis Gasset, l’entraîneur de l’OM, doit faire face à une avalanche de blessures dans son groupe.

OM : Après Bamo Meïté, trois autres blessés confirmés à Marseille

Visiblement, cette fenêtre internationale ne se passe pas bien pour l’Olympique de Marseille. Déjà privé de Samuel Gigot, Valentin Rongier, Amir Murillo ou encore Bilal Nadir depuis de longues semaines, Jean-Louis Gasset a perdu un nouveau joueur lors de l’entraînement de vendredi.

Victime d’une double entorse de la cheville et d’un pépin au genou après un choc avec Luis Henrique, le jeune défenseur central Bamo Meïté a rejoint l’infirmerie et pourrait même être absent jusqu’à la fin de la saison. Mais ce n’est pas tout.

Outre le joueur prêté par le FC Lorient, l’entraîneur marseillais devrait aussi se passer des services de trois autres joueurs lors du Classique contre le Paris SG en clôture de la 26e journée de Ligue 1, le dimanche prochain.

Ulisses Garcia, Ismaïla Sarr et Pape Gueye blessés en sélection

Convoqué par la Suisse lors de cette trêve internationale, Ulisses Garcia a dû quitter le rassemblement en raison d’une gêne aux adducteurs. Touché avant de rejoindre la Nati, le latéral gauche marseillais espérait pouvoir être physiquement prêt pour disputer le match amical contre l’Irlande ce mardi.

Finalement, les examens réalisés par la fédération suisse ont prouvé que le défenseur de 28 ans avait besoin de plus de temps pour être disponible. Concernant les joueurs africains, les internationaux sénégalais Ismaïla Sarr et Pape Gueye ont contracté des lésions musculaires et sont également sur le flanc.

« Le 19 [mars], Pape Geye est sorti de l’entraînement avec une légère douleur au niveau de son mollet gauche. (…) Hier, nous lui avons fait faire une échographie qui a noté une discrète, une toute petite lésion. Nous avons décidé en accord avec leur club de les laisser rentrer dans leurs équipes respectives pour continuer leurs soins », a déclaré le docteur de la sélection sénégalaise, avant d’évoquer le cas d’Ismaïla Sarr.

« Il s’est blessé durant la deuxième mi-temps. C’est une blessure musculaire au niveau de la cuisse gauche. Le lendemain, on a fait une échographie qui a noté une lésion musculaire au niveau de son ischio-jambier gauche », a ajouté le docteur Abdourakhmane Fedior.