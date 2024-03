Jonathan David déjà très chaud pour le derby LOSC – RC Lens

Jonathan David et le LOSC jouent un gros choc décisif dans la course à l’Europe face au RC Lens le 29 mars prochain. Vu l’enjeu de cette affiche capitale, l’attaquant canadien annonce déjà la couleur avec un message fort.

Jonathan David, la bête noire du RC Lens

La 27e journée de Ligue 1, qui s’annonce juste au lendemain de la trêve internationale, est déjà décisive dans la saison du LOSC. Les Dogues joueront un de leurs adversaires directs dans la course à l’Europe, le Racing Club de Lens. Un derby qui s’annonce chaud et qui fait même déjà savourer les supporters, impatients d’être au rendez-vous.

Et s’il y a un joueur qui adore visiblement bien jouer contre les Sang et Or, c’est bien Jonathan David. L’international canadien a fait du club lensois l’une de ses victimes préférées et a presque toujours marqué contre le RC Lens.

C’est le cas lors des trois dernières confrontations entre les deux équipes avec trois réalisations en autant de matchs disputés. Une série de David voudra conserver le 29 mars prochain sur la pelouse de la Decathlon Arena – Stade Pierre Mauroy.

Jonathan David lance parfaitement le derby

Au LOSC depuis maintenant 2020, l’attaquant de 24 ans réalise une très bonne saison actuellement avec quinze buts marqués. Ce qui en fait le deuxième meilleur buteur de la Ligue 1 française. Le 29 mars, Lille aura encore besoin de ses buts pour s’en sortir devant les hommes de Franck Haise, d’autant plus qu’ils savent à suffisance « à quel point ce match est important dans une saison ».

Les hommes de Paulo Fonseca espèrent profiter de la trêve internationale pour bien se préparer, se reposer et reprendre de l’énergie. « On va tout donner pour ce match », a lancé le Canadien, avant de retrouver le Racing Club de Lens le 29 mars prochain à 21h.