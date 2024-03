Le Stade Brestois reçoit Lille le dimanche 17 mars 2024 pour le compte de la 26e journée du championnat français. Le coach lillois, Paulo Fonseca confirme plusieurs forfaits.

Paulo Fonseca avec un groupe diminué face à Brest

Un derby important aura lieu entre le Stade Brestois et Lille ce dimanche 17 mars 2024 en clôture de la 26e journée de Ligue 1. Les deux formations cherchent de points en cette fin de saison pour valider leur ticket à l’Europe la saison prochaine. À quelques heures de ce choc, le technicien lillois, Paulo Fonseca a fait le point de ses joueurs disponibles pour cette rencontre. Il déplore trois absences de taille. L’attaquant serbe, Andrej Ilic (23 ans) manquera cette affiche en raison d’une grave blessure. Il a été victime d’une fracture du fibula (péroné) et a subi une opération chirurgicale. Il sera absent pendant plusieurs semaines.

Des nouvelles de Tiago Morais et Rafael Fernandes

Le coach lillois va se passer des recrues hivernales Tiago Morais et Rafael Fernandes. Ils sont tous coincés à l’infirmerie. « Nous savons que Tiago Morais et Rafael Fernandes sont de jeunes joueurs avec lesquels nous travaillons pour le futur, mais les avoir avec nous dès maintenant était intéressant, mais ils sont blessés et c’est impossible d’avoir ces trois joueurs arrivés en janvier », a expliqué Paulo Fonseca avant le match en huitième de finale retour de la Conférence League contre Sturm Graz le jeudi 14 mars 2024.

Fonseca a également confirmé leurs forfaits avant la rencontre face au Stade Brestois. « C’est un peu plus long que ce que l’on pouvait penser au début, c’est vrai. Ils ont des problèmes musculaires, mais je pense qu’ils reviendront avec nous après la trêve », a déclaré le coach.

C’est un coup dur pour Lille qui veut rencontrer Brest sans ses éléments. Eric Roy et ses hommes sont en grande forme cette saison. Ce déplacement s’annonce donc périlleux pour les Dogues.

Le coach portugais Paulo Fonseca va compter sur son prolifique attaquant canadien Jonathan David. Il affole les compteurs de buts en Ligue 1. Avec 14 réalisations cette saison, il occupe la 2e place du classement des meilleurs buteurs du championnat français derrière Mbappé. L’ailier Zeghrova devrait lui aussi disputer cette rencontre tout comme le Turc Yacizi (4 buts).