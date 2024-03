Foot Mercato : Le RC Lens dégote un crack de l’ESTAC Troyes

Le RC Lens cible plusieurs joueurs en vue du prochain mercato estival. Certains tauliers du club seraient sur le départ.

Facundo Medina sur le départ cet été ?

Il y aura de mouvements au sein du RC Lens lors du prochain mercato estival. Certains joueurs vont certainement faire leurs valises, de nouveaux talents viendront. Depuis quelques jours, les noms de certains joueurs sont instamment cités pour un départ du club artésien cet été. Le défenseur argentin Facundo Medina pourrait plier bagage cet été. Il est très convoité sur le marché des transferts. Selon la presse espagnole, l’Atlético de Madrid suit ses performances et pourrait lui formuler une offre alléchante lors de l’ouverture du prochain marché des transferts.

Le défenseur autrichien évoluant au RC Lens, Jonathan Gradit est encore sous contrat avec les Sang et Or, mais il dispose d’un bon de sortie. Il pourrait aussi quitter le club en cas d’une belle offre. Si ces départs s’officialisent, la direction du club doit nécessairement recruter de nouveaux joueurs pour combler le vide.

Abdoulaye Ndiaye au RC Lens cet été ?

Les dirigeants nordistes sont bien conscients de la situation et recherchent déjà de nouveaux joueurs. Selon les informations du média Jeunes Footeux, les Sang et Or auraient ciblé le défenseur de l’ESTAC Troyes, Abdoulaye Ndiaye. La pépite impressionne par ses qualités défensives. Le RC Lens pourrait accélérer le dossier lors du prochain mercato estival et s’attacher ses services. Il ne serait pas le seul joueur visé.

Le club artésien s’intéresse également à un crack du FC Barcelone pour renforcer sa ligne défensive. Selon les informations du journaliste italien, Fabrizio Romano, la direction des Sang et Or aurait jeté son dévolu sur le défenseur sénégalais Mikayil Ngor Faye qui évolue au Barça Athletic. Les Lensois auraient flairé le coup lors du dernier mercato hivernal. « Ce que je sais, c’est que l’OGC Nice et le RC Lens le voulaient en janvier dernier, mais l’Ajax et Gérone aussi », a déclaré le journaliste.

Mikayil Ngor Faye dévoile tout son potentiel en Catalogne. De nombreux clubs sont sur le coup, et un départ cet été pourrait être envisagé.