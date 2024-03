Mercato PSG : C’est officiel ! Kurzawa s’active pour quitter Paris

La folle rumeur lancée par Téléfoot dimanche soir est désormais confirmée. Layvin Kurzawa s’active effectivement pour quitter le PSG cet été.

Mercato PSG : Layvin Kurzawa a de sérieuses touches à l’étranger

Véritable boulet au sein de l’effectif du Paris Saint-Germain, Layvin Kurzawa s’apprête à faire ses valises pour quitter définitivement la capitale. En fin de contrat le 30 juin prochain, le latéral gauche de 31 ans ne va pas renouveler son engagement. Avec un gros salaire de 500.000 euros par mois, le défenseur formé à l’AS Monaco a rejeté toutes les offres durant le dernier mercato hivernal pour partir librement à l’issue de la saison afin de toucher une prime à la signature.

Et selon les informations de l’émission dominicale Téléfoot, l’international français se rapprocherait de son but. En effet, le journaliste Saber Desfarges révèle que des clubs de Liga seraient intéressés par le profil de Layvin Kurzawa. Des discussions existeraient même déjà entre les représentants du coéquipier de Kylian Mbappé et les dirigeants du Betis Séville. Des rumeurs confirmées par le propre camp du natif de Fréjus.

L’agent de Layvin Kurzawa confirme des discussions pour cet été

Recruté à l’été 2015 en provenance de l’AS Monaco contre un chèque de 25 millions d’euros, Layvin Kurzawa n’est jamais parvenu à s’imposer au Paris Saint-Germain. Prolongé à la surprise générale en 2020, il n’a disputé que huit petites minutes cette saison.

À 31 ans, il a encore envie de prouver qu’il peut encore évoluer au haut niveau et s’apprête donc à rejoindre un nouveau club, où il bénéficiera de plus de temps de jeu. Interrogé par le journaliste Fabrizio Romano, l’agent de Layvin Kurzawa a confirmé l’intérêt de plusieurs clubs espagnols, dont Gérone, l’actuel 3e de Liga.

« Des clubs espagnols sont intéressés, je suis toujours convaincu que Layvin est un joueur de haut niveau. Nous sommes également intéressés par Gérone, avec un effectif expérimenté, une belle région et un club qui joue au foot », a confié le représentant du numéro 97 du Paris SG avant d’ajouter : « comme je l’ai dit, plusieurs clubs ont proposé leur projet à Layvin, nous prendrons le temps de faire un choix cohérent. »

Bonne nouvelle pour le PSG qui va se débarrasser d’un gros salaire et d’un indésirable qui n’a joué que huit matches en trois saisons.