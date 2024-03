Le soutien des supporters de Saint-Etienne sollicité pour la montée en Ligue 1

Olivier Dall’Oglio a lancé un message fort et pressant aux supporters de Saint-Etienne, pour la dernière ligne droite du championnat.

Dall’Oglio attend un vibrant soutien à Geoffroy-Guichard, dans le sprint final

En course pour la montée en Ligue 1, Saint-Etienne aura besoin du soutien de ses supporters dans le sprint final. Olivier Dall’Oglio n’a pas manqué de le souligner lors de son passage dans l’Intégrale Foot sur RMC Sport, dimanche. Il a appelé le peuple vert à l’union sacrée avec son équipe, lors des neuf derniers matchs décisifs de Ligue 2. « On a besoin des supporters. On sait qu’il y a parfois des tribunes qui se ferment et nous, on ne peut pas se le permettre », a-t-il demandé au public de Geoffroy-Guichard.

Saint-Etienne jouera quatre matchs à domicile, respectivement contre Concarneau, Bordeaux, Caen et Rodez, entre le 30 mars et le 11 mai. Pour les rencontres à Geoffroy-Guichard, Olivier Dall’Oglio espère un Chaudron plus que bouillant, afin de dérouter leurs adversaires. « À domicile, il faut que ce soient quatre matchs au taquet, avec un stade plein. On a besoin de ces vibrations dans le Chaudron jusqu’à la fin », a-t-il exigé.

Le public de Saint-Etienne, un atout énorme

Depuis que l’équipe stéphanois enchaîne des résultats positifs, ses supporters sont de plus en plus nombreux derrière les Verts. Ils étaient 36 000 spectateurs lors du dernier match de Saint-Etienne à domicile, face à l’AJ Auxerre, le 9 mars. Grâce au soutien du peuple vert, Gautier Larsonneur et ses coéquipeirs avaient infligé une courte défaite (1-0) au leader de la Ligue 2.

« On a besoin de tous les atouts, de tous les détails, et à Saint-Étienne le public est un détail énorme. Ce n’est même plus un détail, c’est quelque chose de primordial », a insisté l’entraineur des Stéphanois.