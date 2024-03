Mercato PSG : Leny Yoro fait un grand pas vers un transfert cet été

Priorité du PSG pour renforcer sa charnière centrale la saison prochaine, Leny Yoro devrait quitter les rangs du LOSC cet été. Il a pris une décision dans ce sens.

Mercato PSG : Le Real Madrid ne lâche pas Leny Yoro

Arrivé chez les jeunes depuis la saison 2021-2022, Leny Yoro a rapidement gravi les échelons pour devenir aujourd’hui l’un des plus grands talents de Lille OSC. Si bien que le club nordiste aura bien du mal à le retenir lors du prochain mercato estival. D’après plusieurs sources locales et étrangères, le Paris Saint-Germain, le Real Madrid, Manchester City, le Bayern Munich, Chelsea et le FC Barcelone seraient prêts à signer un gros chèque pour s’offrir les services de Leny Yoro cet été.

À en croire le quotidien AS de ce lundi, le protégé de Paulo Fonseca représente la principale priorité des dirigeants madrilènes pour renforcer leur secteur défensif cet été, surtout que son profil aurait été validé par Kylian Mbappé, fortement pressenti chez les Merengues durant l’intersaison.

Pour autant, Florentino Pérez ne compte pas surpayer pour avoir l’international espoir français et souhaite fixer ses propres conditions en cas de négociations avec les dirigeants lillois, au risque d’attendre que le joueur soit libre à l’été 2025. Ce qui pourrait laisser la voie libre au Paris Saint-Germain pour le recrutement du natif de Saint-Maurice qui a déjà tranché pour son avenir.

Leny Yoro ne prolongera pas son contrat à Lille

En effet, selon les informations du journal madrilène AS, Leny Yoro aurait d’ores et déjà prévenu son président Olivier Létang qu’il ne renouvellera pas son bail. Pour permettre à son club formateur d’encaisser un joli chèque, le partenaire en sélection de Bradley Barcola aurait réclamé son transfert pour cet été.

À 18 ans, Leny Yoro se se sentirait prêt à faire le grand saut dans un top club européen. Conscient qu’il n’est pas en position en force dans ce dossier, l’actuel 4e de Ligue 1 serait prêt à laisser partir son numéro 15 cet été, mais à condition de recevoir une offre d’au moins 60 millions d’euros. Affaire à suivre donc…